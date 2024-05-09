Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν απελευθέρωσε ναυτικούς του MSC Aries

Το Ιράν απελευθέρωσε σήμερα επτά μέλη του πληρώματος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Πορτογαλίας, το οποίο κατασχέθηκε στις 13 Απριλίου ενώ έπλεε στον Κόλπο, καθώς οι ιρανικές αρχές θεωρούν ότι συνδέεται με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας, άλλοι 17 ναυτικοί παραμένουν ακόμη πάνω στο πλοίο.

Οι Ιρανοί άφησαν ελεύθερους πέντε Ινδούς, έναν Φιλιππινέζο και έναν Εσθονό –τον μοναδικό Ευρωπαίο– ενώ άλλος ένας Ινδός είχε ήδη φύγει από τις 18 Απριλίου.

Η Τεχεράνη είχε ενημερώσει από τις 27 Απριλίου ότι σκόπευε να απελευθερώσει και τα άλλα μέλη του πληρώματος του πλοίου MSC Aries, το οποίο κατασχέθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης λίγες ώρες πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, εναντίον του Ισραήλ.

Η επίθεση αυτή ήταν η απάντηση της Τεχεράνης στο αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισράηλ και στοίχισε τη ζωή σε επτά αξιωματικούς των Φρουρών στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το Ιράν, το πλοίο παραβίασε «τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες» και «ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς».

Η πορτογαλική κυβέρνηση χαιρέτισε την απελευθέρωση των ναυτικών, ζητώντας ωστόσο και πάλι να αφεθούν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 17, καθώς και το ίδιο το πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

