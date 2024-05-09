Για «αναζωπύρωση της δράσης των Γκρίζων Λύκων στη Γαλλία» κάνει λόγο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, το οποίο αναφέρει ότι ενώ μετά την απαγόρευση τους από τις γαλλικές αρχές το 2020 ήταν «σχετικά διακριτικοί», τους τελευταίους μήνες δείχνουν να επαναδραστηριοποιούνται απειλώντας μια Γαλλίδα βουλευτή, αλλά και την αρμενική, ελληνική και κουρδική κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλίδα βουλευτή Ιζαμπέλ Σουρπλί, έχει βρεθεί στο στόχαστρό τους επειδή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ζήτησε το κλείσιμο ενός τζαμιού στην περιοχή Σεντ Ετιέν, το οποίο ήταν μέλος του ισλαμο-συντηρητικού δικτύου της Ισλαμικής Συνομοσπονδίας Millî Görüs, προσκείμενης στο κόμμα του Ερντογάν. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η βουλευτής καταγγέλλει εκφοβισμό, αλλά και απάθεια στις απειλές από τις γαλλικές αρχές.

Αναφέρεται επίσης ότι η περιοχή του Σεντ Ετιέν είναι ένα από τα προπύργια των Γκρίζων Λύκων στη Γαλλία, και ότι τον τελευταίο καιρό οι γαλλικές αρχές έχουν συλλάβει μέλη τους για υποστήριξή της τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο, με φόντο την ισραηλινόπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι Γκρίζοι Λύκοι είναι «υπερεθνικιστές, μοχθηροί και ισλαμιστές» και ότι υπό την αιγίδα της Άγκυρας καλλιεργούν «τον εκρηκτικό χαρακτήρα μιας ιδεολογίας, που αναμιγνύει διάφορα μίση, έναν υπερεθνικισμό και έναν αχαλίνωτο ισλαμισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

