Τραμπ: Να μην επισπεύσει το Ανώτατο Δικαστήριο την ετυμηγορία του για το εάν τελικά χαίρει προεδρικής ασυλίας

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να απορρίψει το αίτημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων να εξετάσει άμεσα τον ισχυρισμό του ότι δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Είχε προηγηθεί το κατεπείγον αίτημα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, το οποίο εάν γίνει δεκτό θα θέσει την αξίωση του Τραμπ στην κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προτού ακόμη ομοσπονδιακό Εφετείο αποφανθεί επί του θέματος.

Οι δικηγόροι του Τραμπ επισημαίνουν ότι ο ειδικός εισαγγελέας προτρέπει το Ανώτατο Δικαστήριο να παρακάμψει την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω Εφετείου. Υποστηρίζουν εξάλλου ότι πρώην πρόεδροι δεν μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για πεπραγμένα τους στη διάρκεια της θητείας τους στον Λευκό Οίκο.

Η δικαστής Τάνια Τσάτκαν είχε απορρίψει την 1η Δεκεμβρίου αυτόν τον ισχυρισμό, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να προσφύγει σε ομοσπονδιακό Εφετείο της Ουάσινγκτον. Στις 11 Δεκεμβρίου, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ προέτρεψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποφανθεί επί του θέματος άμεσα, ώστε να μην καθυστερήσει η έναρξη της δίκης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αποφάνθηκε χθες Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εξαιτίας των πράξεών του όταν έγινε η επίθεση υποστηρικτών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, την 6η Ιανουαρίου 2021 - απόφαση που χαρακτηρίζεται πολιτικό σοκ, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες, εν μέσω της ήδη θυελλώδους προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο θα προσφύγει ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, όπως προανήγγειλε εκπρόσωπός του.

