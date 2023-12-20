Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά χθες, Τρίτη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι άνθρωποι που περνούν παράνομα τα σύνορα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες «καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας».

«Τους πετούν στα σύνορα και ξεχύνονται στη χώρα μας και κανείς δεν είπε να τους ελέγξει», είπε ο Τραμπ σε εκδήλωση εκστρατείας στο Βατερλό της Αϊόβα.

«Καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας. Αυτό κάνουν. Καταστρέφουν τη χώρα μας» πρόσθεσε προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τα νέα αυτά σχόλια για το μεταναστευτικό έρχονται αφότου ο Τραμπ είπε σε συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ το περασμένο Σάββατο ότι οι μετανάστες που εισέρχονται στις ΗΠΑ «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό στο Truth Social το βράδυ του Σαββάτου, σχολιάζοντας με κεφαλαία γράμματα: «Η παράνομη μετανάστευση δηλητηριάζει το αίμα του έθνους μας. Έρχονται από φυλακές, από ψυχιατρικά ιδρύματα - από όλο τον κόσμο».

Έντονες αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο προκάλεσαν την έντονη κριτική από την εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι παρομοίασαν τα λεγόμενα του Τραμπ με τη χρήση του όρου «δηλητηρίαση αίματος» που είχε χρησιμοποιήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στο μανιφέστο του «Mein Kampf» για να υποτιμήσει τη μετανάστευση και την ανάμειξη φυλών.

Οι δηλώσεις του αυτές προκάλεσαν ακόμα και την αντίδραση ορισμένων Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ πάντως απέρριψε τη σύγκριση με τον Χίτλερ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Τρίτης στην Αϊόβα, λέγοντας ότι «δεν διάβασε ποτέ το Mein Kampf» και ότι ο Χίτλερ έκανε το σχόλιο «με πολύ διαφορετικό τρόπο».

Πηγή: skai.gr

