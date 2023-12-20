Σερβία: Επανάληψη των εκλογών σε όλα τα επίπεδα ζητάει η σερβική αντιπολίτευση - Ανυποχώρητος ο Βούτσιτς

Η σερβική αντιπολίτευση δεν ικανοποιείται πλέον με την επανάληψη των εκλογών στον δήμο του Βελιγραδίου αλλά ζητάει να επαναληφθούν και οι βουλευτικές όπως και οι περιφερειακές εκλογές στην Βοϊβοντίνα.

Αυτό ανακοίνωσε ο Μίροσλαβ Άλεξιτς ένας εκ των ηγετών του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» συμπληρώνοντας ότι είναι καιρός να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα.

Ο Μίροσλαβ Άλεξιτς και η Μαρινίκα Τέπιτς οι οποίοι ηγούνται του συνασπισμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πραγματοποιούν από προχθές απεργία πείνας εντός του κτηρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Μπροστά από το κτήριο για τρίτο κατά σειρά βράδυ πραγματοποιήθηκε απόψε νέα συγκέντρωση υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί σε 28 εκλογικά τμήματα - από τα 8270 συνολικά- όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες και αναφέρει ότι είναι αναρμόδια για να εξετάσει το αίτημα της αντιπολίτευσης για επανάληψη των εκλογών.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς με βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο δηλώνει ότι οι εκλογές ήταν δημοκρατικές και βλέπει «ξένο δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης. «Πολλοί ξένοι που θα ήθελαν να επιβάλουν δικές τους λύσεις, ώστε να κάνουν την Σερβία "μπανανία" , δεν θα πετύχουν στις προθέσεις τους. […] Θα υπερασπιστούμε την εκλογική βούληση του λαού και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό» διαμηνύει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Πηγή: skai.gr

