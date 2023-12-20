Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).
Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «είναι ταυτόχρονα πιο ρεαλιστικοί και αποτελεσματικοί. Συνδυάζουν σαφή στοιχεία για χαμηλότερα ελλείμματα και μειούμενους δείκτες χρέους με κίνητρα για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική σταθερότητας έχει ενισχυθεί», ανέφερε ο κ. Λίντνερ, ο οποίος ήταν θιασώτης της αυστηρότερης δημοσιονομικής πρακτικής.
- ΟΗΕ: Αναβλήθηκε ξανά η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
- Ισημερινός: Απελευθερώθηκε ο βρετανός επιχειρηματίας Κόλιν Άρμστρονγκ, τέσσερις ημέρες μετά την απαγωγή του
- Ο Τραμπ επανέλαβε το σχόλιο για τους μετανάστες: «Καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας» - Απέρριψε τη σύγκριση με τον Χίτλερ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.