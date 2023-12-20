Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «είναι ταυτόχρονα πιο ρεαλιστικοί και αποτελεσματικοί. Συνδυάζουν σαφή στοιχεία για χαμηλότερα ελλείμματα και μειούμενους δείκτες χρέους με κίνητρα για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική σταθερότητας έχει ενισχυθεί», ανέφερε ο κ. Λίντνερ, ο οποίος ήταν θιασώτης της αυστηρότερης δημοσιονομικής πρακτικής.

