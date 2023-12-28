Τραμπ: Έφεση από τους Ρεπουμπλικανούς του Κολοράντο κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε η νομική ομάδα των Ρεπουμπλικανών στο Κολοράντο μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας, η οποία έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές του κόμματος.

Η έφεση σημαίνει ότι θα παραμείνει προς το παρόν στο ψηφοδέλτιο για τις προκριματικές εκλογές του Κολοράντο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος αποκλείστηκε από το ψηφοδέλτιο στην πολιτεία για τον φερόμενο ρόλο του στην επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος προηγείται έναντι των άλλων ρεπουμπλικανών υποψηφίων, αναμένεται να είναι υποψήφιος του κόμματος για τις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Στην έφεσή της, η νομική ομάδα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κολοράντο κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας ότι «αλλάζει ριζικά την πορεία της αμερικανικής δημοκρατίας», σύμφωνα CBS News, το οποίο επικαλείται το BBC.

Πρόσθεσαν ότι η απόφαση θα «διαστρεβλώσει» τις προεδρικές εκλογές του 2024 και «θα οδηγήσει τα δικαστήρια στο εξής σε πολιτικές διαμάχες για νεφελώδεις κατηγορίες για εξέγερση».

Το Κολοράντο είναι η μόνη πολιτεία των ΗΠΑ που είναι απέναντι στον Τραμπ βάσει μιας συνταγματικής ρήτρας των ΗΠΑ που ονομάζεται 14η Τροποποίηση και που απαγορεύει σε οποιονδήποτε εμπλέκεται σε «εξέγερση» να κατέχει δημόσια αξιώματα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτή η διάταξη από τότε που εισήχθη μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

