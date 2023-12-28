Λογαριασμός
Γάζα: Τουλάχιστον 21.320 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιδρομές - Το 40% του πληθυσμού κινδυνεύει από λιμό λέει ο ΟΗΕ

Άλλοι 55.603 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις μάχες, αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

Γάζα νεκροι

Το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς λέει ότι τουλάχιστον 21.320 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των συγκρούσεων.

Άλλοι 55.603 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις μάχες, αναφέρει.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς λέει ότι 210 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες.

Το 85% του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα έχει εκτοπιστεί μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση αμάχων στα νότια της επικράτειας. Πολλοί παλεύουν τώρα να βρουν τροφή ενώ ζουν σε πρόχειρα καταφύγια. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι το 40% του πληθυσμού κινδυνεύει από λιμό.

