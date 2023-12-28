Παραμονή Πρωτοχρονιάς: 100 χρόνια από την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση των χτύπων του Big Ben

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Εκατό χρόνια από την πρώτη φορά που οι χτύποι του Big Ben μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά στο βρετανικό κοινό θα συμπληρωθούν αυτή την παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν η διάσημη καμπάνα του ρολογιού του Γουέστμινστερ θα συνοδεύσει την έλευση ενός ακόμα νέου έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1923 προς 1924 όταν ηχολήπτης του BBC ηχογράφησε για πρώτη φορά το Big Ben. Ο έμπειρος μηχανικός ήχου AG Ντράιλαντ σκαρφάλωσε στην οροφή κτιρίου απέναντι από το συγκρότημα του κοινοβουλίου, στην άκρη του οποίου βρίσκεται το Elizabeth Tower που στεγάζει στην κορυφή του την καμπάνα. Κρατώντας ένα μικρόφωνο ηχογράφησε με επιτυχία τους χτύπους της καμπάνας στην αλλαγή κάθε ώρας.

Έκτοτε οι ήχοι αυτοί συνοδεύουν το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC και την αλλαγή κάθε έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον σε ζωντανή αναμετάδοση.

Το τακτικό χτύπημα του Big Ben σίγησε το 2017 ώστε να διεξαχθούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και πυρασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου «σιγής» παρόλα αυτά το Big Ben ήχησε σε κάθε αλλαγή του χρόνου, σε κάποιες εκδηλώσεις μνήμης για πεσόντες πολέμων και στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, χάρη σε έναν προσωρινό μηχανισμό που επέτρεπε το χτύπημα της καμπάνας.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο ήχος του Big Ben συνέχισε να μεταδίδεται στους ακροατές του BBC εντός και εκτός Βρετανίας.

Η ομαλή λειτουργία της καμπάνας αποκαταστάθηκε το Νοέμβριο του 2022 και οι χτύποι της ακούγονται από το Radio 4 του BBC στις 6 το βράδυ και τα μεσάνυχτα καθημερινά, καθώς και στις 10 το βράδυ τις Κυριακές.

Big Ben ονομάζεται η καμπάνα πίσω από το μεγάλο ρολόι στο Elizabeth Tower. Πιστεύεται ότι πήρε το όνομα αυτό από τον σερ Μπέντζαμιν Χολ, επικεφαλής του τμήματος έργων τον καιρό της εγκατάστασής της.

Η πρώτη καμπάνα κατασκευάστηκε το 1856 στο Στόκτον-ον-Τις και μεταφέρθηκε στο Λονδίνο μέσω σιδηροδρόμου και θαλάσσης. Κατά τις δοκιμές όμως προξενήθηκε ρωγμή. Μια δεύτερη καμπάνα κατασκευάστηκε αργότερα στο ανατολικό Λονδίνο.

Μετά από τις επιτυχείς δοκιμές αυτής, η καμπάνα τοποθετήθηκε στη θέση της, αλλά ράγισε μετά από λίγους μήνες. Σίγησε για τέσσερα χρόνια, μέχρι που επιδιορθώθηκε και άρχισε να λειτουργεί σε πλήρη ένταση το 1863, αφού μετακινήθηκε κατά 90 μοίρες και εγκαταστάθηκε ένα ελαφρύτερο σφυρί.

Η καμπάνα, που ηχεί σε νότα Μι, ζυγίζει 13,7 τόνους, έχει ύψος 2,2 μέτρων, διάμετρο 2,7 μέτρων και το σφυρί που τη χτυπά έχει βάρος 200 κιλών.

Ο Πύργος της Ελισάβετ (Elizabeth Tower) που στεγάζει την καμπάνα Big Ben ολοκληρώθηκε το 1859, έχει ύψος 96 μέτρων και αποτελεί τμήμα του Παλατιού του Γουέστμινστερ που στεγάζει το βρετανικό κοινοβούλιο όντας μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Συχνά ο όρος Big Ben χρησιμοποιείται, ανακριβώς, για να περιγράψει είτε τον Πύργο είτε το ρολόι στην κορυφή του. Η λειτουργία του ρολογιού άρχισε στις 31 Μαΐου 1859. Η καμπάνα Big Ben ήχησε για πρώτη φορά στις 11 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.