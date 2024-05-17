Μητσοτάκης από Βέροια: Τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία δεν θα κυρωθούν, αν δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση από τη νέα κυβέρνηση

Το παρών έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βέροια, όπου έκανε βόλτα στους κεντρικούς δρόμους και απηύθυνε χαιρετισμό σε συγκέντρωση πολιτών, παρουσία υποψηφίων «γαλάζιων» ευρωβουλευτών και του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Επισκέπτομαι για μια ακόμη φορά την Ημαθία και βλέπω στο βλέμμα σας το χαμόγελο και την αισιοδοξία για τη μεγάλη μας νίκη την 9η Ιουνίου. Είμαι σήμερα μαζί σας, γιατί θέλω να σας εξηγήσω με απλά λόγια γιατί οι ευρωεκλογές έχουν μεγάλη σημασία όχι μόνο για το τι θα γίνει στην Ευρώπη, αλλά για το τι θα γίνει στην Ελλάδα», επεσήμανε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα της Μακεδονίας που φέρουν το «αποτύπωμα της Ευρώπης», όπως το νέο Μουσείο στις Αιγές, ο χώρος του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, ενώ έκανε ειδική μνεία σε χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασίας της χώρας με την Ευρώπη.

«Μπορέσαμε να ξεπεράσουμε μαζί τη μεγάλη κρίση του κορωνοϊού, αντιμετωπίσαμε και την προσφυγική κρίση, που θέλω να θυμίσω δοκίμασε και ολόκληρη τη Μακεδονία. Όλα αυτά τα κάναμε, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, αλλά μια χώρα, η φωνή της οποίας μετράει στην Ευρώπη», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Δωρεάν και διαδικτυακά όλα τα φροντιστηριακά μαθήματα για τα παιδιά της Γ' Λυκείου»

«Έρχομαι σε εσάς απευθείας από την παρουσίαση του «Ψηφιακού Σχολείου» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο ημερήσιο Σχολείο Ριζωμάτων Ημαθίας. Έχουμε ήδη τοποθετήσει 20.000 διαδραστικούς πίνακες και έως το τέλος του έτους θα έχουμε 36.000, προσφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», εξηγώντας ταυτόχρονα τι σηματοδοτεί το νέο Ψηφιακό Σχολείο.

«Από τον Σεπτέμβρη τα παιδιά της Γ' Λυκείου από απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν φροντιστηριακά όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, δωρεάν και διαδικτυακά, για να στηρίξουμε και την ελληνική περιφέρεια και τις οικογένειες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια».

Έπειτα, υπενθύμισε τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί την τελευταία 5ετία.

«Πείσαμε την Ευρώπη να στηρίξει μια πολιτική ασφαλούς φύλαξη των συνόρων. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον φράχτη στον Εβρο για να γνωρίζουν όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι ώστε εμείς να καθορίζουμε ποιος μπαίνει στην επικράτεια και όχι ο κάθε άθλιος διακινητής.»

«Η ΝΔ δεν είχε ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις»

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

«Όσον αφορά και τις εκκρεμότητες, οι οποίες τελευταία έχουν προκύψει με τον βόρειο γείτονά μας, θα ήθελα από την καρδιά της Μακεδονίας να είμαι απολύτως ξεκάθαρος:



Η ΝΔ δεν είχε ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις όταν αυτή κυρώθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είχαμε πει όμως – και δεν σας κορόιδεψα ποτέ – ότι άπαξ και ψηφιστεί αυτή η Συμφωνία, η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να αλλάξει και θα αναγκαστούμε παρά τα προβλήματά της να τη σεβαστούμε. Και αυτό κάναμε.



Εάν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί από τη δικιά τους την πλευρά να μη σεβαστούν τη Συμφωνία, θα γνωρίζουν δύο πράγματα: Πρώτον ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός. Και ότι τα μνημόνια τα οποία πρέπει να κυρώσουμε δεν θα κυρωθούν, έως ότου να υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση από τη νέα κυβέρνηση σε αυτά που προβλέπει η Συμφωνία.



Χωρίς ακρότητες, χωρίς πολλές φωνές, με την απαραίτητη αυστηρότητα και σοβαρότητα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση προσεγγίζει όλα αυτά τα ζητήματα» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

«Δικαιωνόμαστε για την επιστολική ψήφο»

«Όπου πηγαίνω η βάση μας συσπειρώνεται κι έχει σημασία να πολεμήσουμε την αποχή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου», είπε στη συνέχεια και συνέχισε:

«Εδώ θέλω να πω δικαιώνεται και μια επιλογή που κάναμε μόνοι μας ως βουλευτές της ΝΔ, την επιστολική ψήφο. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη δημοκρατία μας αυτό, Έλληνες εκτός Ελλάδας πλέον ψηφίζουν από τον Αρκτικό μέχρι την Παπούα-Νέα Γουινέα. Αλλά διευκολύνονται και Έλληνες εντός συνόρων: από ανάπηρους συμπολίτες μας, ηλικιωμένους μέχρι μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες, οι οποίοι δεν θέλουν να σηκωθούν να συρθούν μέχρι την κάλπη».

Πηγή: skai.gr

