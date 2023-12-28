Λογαριασμός
Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από νάρκη στη Μαύρη Θάλασσα - Δύο τραυματίες

Το πλοίο χτυπήθηκε από νάρκη του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και υπέστη σοβαρές ζημιές

Πλοίο Μαύρη Θάλασσα

Σοβαρές ζημιές υπέστη ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο από χτύπημα νάρκης στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθυνόταν στο λιμάνι Izmail του Δούναβη στην Ουκρανία για να φορτώσει σιτηρά.

Πλοίο

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ επικαλούμενη την ιταλική Corriere della Sera, πολιτικό σκάφος υπό σημαία Παναμά που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Δούναβη για να φορτώσει σιτηρά χτυπήθηκε από νάρκη του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσαν οι ουκρανικές νότιες δυνάμεις άμυνας.

Πλοίο

Όπως αναφέρει, ξέσπασε φωτιά στο σκάφος και το σκάφος έχασε τον έλεγχο. Από την έκρηξη της νάρκης τραυματίστηκαν δύο ναύτες. Οι ναυτικές αρχές της Ουκρανίας έστειλαν ρυμουλκά για να απομακρύνουν το σκάφος και να το φέρουν στο λιμάνι».

Πηγή: ertnews.gr

