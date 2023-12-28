Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από νάρκη στη Μαύρη Θάλασσα - Δύο τραυματίες

Σοβαρές ζημιές υπέστη ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο από χτύπημα νάρκης στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθυνόταν στο λιμάνι Izmail του Δούναβη στην Ουκρανία για να φορτώσει σιτηρά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ επικαλούμενη την ιταλική Corriere della Sera, πολιτικό σκάφος υπό σημαία Παναμά που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Δούναβη για να φορτώσει σιτηρά χτυπήθηκε από νάρκη του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσαν οι ουκρανικές νότιες δυνάμεις άμυνας.

Όπως αναφέρει, ξέσπασε φωτιά στο σκάφος και το σκάφος έχασε τον έλεγχο. Από την έκρηξη της νάρκης τραυματίστηκαν δύο ναύτες. Οι ναυτικές αρχές της Ουκρανίας έστειλαν ρυμουλκά για να απομακρύνουν το σκάφος και να το φέρουν στο λιμάνι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.