Ντόναλντ Τραμπ για μετανάστες: Καταστρέφουν το αίμα της χώρας

Αφού δέχθηκε σκληρές επικρίσεις διότι δήλωσε πως οι μετανάστες «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας», ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κάθε σύγκριση με τον Αδόλφο Χίτλερ, διαβεβαιώνοντας πως «δεν διάβασε ποτέ» το βιβλίο Mein Kampf («Ο Αγών Μου») του ναζί δικτάτορα.

Όμως «είναι αλήθεια ότι καταστρέφουν το αίμα της χώρας μας, αυτό κάνουν, καταστρέφουν τη χώρα μας», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την επανεκλογή του το 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης προχθές Τρίτη στην Άιοβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε παρόμοιες δηλώσεις για τους μετανάστες το σαββατοκύριακο, προκαλώντας αγανακτισμένες αντιδράσεις, με αντιπάλους του να συγκρίνουν όσα είπε με φράσεις του Αδόλφου Χίτλερ στο αντισημιτικό βιβλίο του «Ο Αγών Μου».

«Δεν τους αρέσει όταν τα λέω αυτά», δήλωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του. «Λένε ‘αυτό το είχε πει ο Χίτλερ’, όμως με πολύ διαφορετικό τρόπο», συνέχισε.

Και διαβεβαίωσε: «Δεν διάβασα ποτέ το ‘Ο Αγών Μου’».

Ομάδα συνδεόμενη με την εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter) μοντάζ που παραθέτει τρεις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που παραπέμπουν απευθείας σε φράσεις του ναζί δικτάτορα.

«Δεν πρόκειται για σύμπτωση», έβαλε λεζάντα η ομάδα της εκστρατείας Μπάιντεν.

Η ολοένα πιο βίαιη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, που προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων, φέρνει στελέχη του κόμματος σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Ιδίως μορφές των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, όπως ο Μιτς Μακόνελ, ο οποίος στηλίτευσε δημόσια τα σχόλια του πρώην προέδρου προχθές.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήριζε τους πολιτικούς αντιπάλους του «αποβράσματα» και «παράσιτα». Η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν τον κατηγόρησε τότε πως μιμείται «τον αυταρχικό λόγο του Αδόλφου Χίτλερ και του Μπενίτο Μουσολίνι».

Στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία, το 2015, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σοκ μεταξύ άλλων με τις δηλώσεις του για τους «βιαστές» παράτυπους μετανάστες.

Υποσχόταν τότε να υψώσει τεράστιο τείχος, μήκους 3.000 χιλιομέτρων, κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό, για να εμποδίζονται οι μετανάστες να εισέρχονται στην αμερικανική επικράτεια. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

