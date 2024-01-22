Ο δικαστής που έχει αναλάβει την εκδίκαση της τελευταίας αστικής αγωγής της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τη δίκη έως αύριο, καθώς ένας ένορκος είπε πως νιώθει αδιάθετος και οι γονείς μίας από τους δικηγόρους του Τραμπ διαγνώστηκαν θετικοί στην COVID-19.

Ο δικαστής Λούις Κάπλαν στο Μανχάταν δήλωσε πως ένας εκ των 9 ενόρκων νιώθει πως έχει πυρετό και ναυτία και του είπε να υποβληθεί σε εξέταση για COVID.

Την ίδια ώρα, η Αλίνα Χάμπα, δικηγόρος του Τραμπ, κατέθεσε πως ανέβασε πυρετό το Σαββατοκύριακο, αφότου δείπνησε με τους γονείς της την Παρασκευή. Η ίδια όσο και ο έτερος δικηγόρος Μάικλ Μαντάιο βγήκαν αρνητικοί σήμερα σε τεστ για κορονοϊό.

Πάντως, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και φαβορί για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προκριματικές εκλογές μετέβη σήμερα το πρωί τοπική ώρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να παραστεί στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση, μια διαδικασία που κίνησε η συγγραφέας τον οποίο κατηγόρησε για βιασμό.

Την παραμονή της ψηφοφορίας για τις προκριματικές εκλογές στην πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχετο να καταθέσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του αντιμέτωπος με την πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία έχει ήδη πετύχει σε αστικό δικαστήριο την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου το 2023 και την επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για σεξουαλική επίθεση το 1996 και συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την οικία του στον ουρανοξύστη Τραμπ σήμερα το πρωί για να μεταβεί στο δικαστήριο του Μανχάταν, όπου έφθασε λίγο μετά η αυτοκινητοπομπή του.

Παρά την πρώτη ομόφωνη ετυμηγορία, τον Μάιο του 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να δυσφημίζει και να προσβάλει τη συγγραφέα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «τρελή», με μια «ψεύτικη ιστορία», την οποία δεν έχει «ποτέ δει στη ζωή του».

Η δεύτερη δίκη προέκυψε από τη μήνυση που κατέθεσε για συκοφαντική δυσφήμιση η Ε. Τζιν Κάρολ, με αφορμή τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο του 2019, όταν εκείνη τον κατηγόρησε πρώτη φορά για βιασμό σε ένα βιβλίο.

Τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, o Τραμπ είχε δηλώσει πως η Κάρολ, που δεν «ήταν του γούστου του», επινόησε τα πάντα για να «πουλήσει ένα νέο βιβλίο». Εκείνη η ακροαματική διαδικασία είχε καθυστερήσει, όμως η δεύτερη αυτή δίκη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.

Η Ι. Τζιν Κάρολ ζητάει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για ηθική και επαγγελματική ζημία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.