Έκδηλη ανησυχία γενίκευσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη

Έκδηλη είναι η ανησυχία στη Γαλλία έναντι του ενδεχόμενου γενίκευσης των αγροτικών κινητοποιήσεων που ήδη είναι αισθητές στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία κ.ά.

Το γεγονός ότι στη Γερμανία κινητοποιούνται σχεδόν από κοινού τόσο ο αγροτικός τομέας όσο και ο τομέας των μεταφορών θυμίζει στη Γαλλία τις διαδηλώσεις και τις ταραχές με τα «κίτρινα γιλέκα» όπου πρωταγωνιστές ήταν οι δύο αυτές επαγγελματικές κατηγορίες.

Προς το παρόν στη Γαλλία οι κινητοποιήσεις των αγροτών (με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους της ενέργειας, φορολογικές απαλλαγές και μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών), έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό μόνο ενός αυτοκινητόδρομου, του Α64. Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δέχτηκε σήμερα στο Παρίσι εκπροσώπους συνδικάτων των αγροτών, αναβάλλοντας εκ παραλλήλου τις συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση επί ενός νομοσχεδίου που αφορά τον γαλλικό γεωργικό τομέα.

Όπως λίγο-πολύ στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στη Γαλλία στόχος των κινητοποιήσεων είναι οι Βρυξέλλες και η «Πράσινη Συμφωνία» για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις «που δεν λαμβάνουν μέτρα» για τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, το οποίο εν μέρει προκύπτει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η γαλλική εφημερίδα Les Echos επισημαίνει ότι υψηλός επισιτιστικός πληθωρισμός στην Ευρώπη, που έφτασε ακόμη και στο 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2023, μπορεί να ωφέλησε ορισμένους αγρότες αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους. Σημειώνεται ότι η αγροτική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,8% στη Γαλλία πέρυσι, ενώ η Eurostat αναφέρει ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων μειώνονται απότομα, με το τρίτο τρίμηνο να έχουν παρουσιάσει στην ΕΕ μείωση κατά 9%.

Τέλος η εφημερίδα Figaro σημειώνει ότι «από το Βερολίνο στο Παρίσι και από τη Βαρσοβία στο 'Αμστερνταμ, τα στοιχεία των συνθηκών διαφέρουν αλλά η δομή της κρίσης είναι η ίδια. Είναι η συνέπεια μιας ανησυχητικής λογικής, μιας ευρωπαϊκής αγροτικής αποανάπτυξης που δεν λέει το όνομά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

