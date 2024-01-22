Η πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι θα δώσει σήμερα προεκλογικό αγώνα στο Νιου Χαμσάιρ, ελπίζοντας να ανακόψει την πορεία του Ντόναλντ Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, κάνοντας την ανατροπή με μια νίκη της στις προκριματικές εκλογές που θα διεξαχθούν αύριο, Τρίτη, στην πολιτεία.

Οκτώ ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη του στην Άιοβα, στις πρώτες προκριματικές εκλογές που έγιναν στις ΗΠΑ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ο πρώην πρόεδρος σκοπεύει να καταφέρει μοιραίο πλήγμα στην εκστρατεία της Χέιλι επιτυγχάνοντας άλλη μια επιβλητική νίκη.

Ο αγώνας για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετατράπηκε σε μονομαχία ανάμεσα στους δύο αυτούς υποψηφίους μετά την αποχώρηση χθες, Κυριακή, από την κούρσα του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, έπειτα από μήνες πάλης με την Χέιλι για τη θέση του επικρατέστερου εναλλακτικού υποψηφίου του κόμματος στον Τραμπ.

Για τη Χέιλι, το Νιου Χαμσάιρ αντιπροσωπεύει ίσως την τελευταία της ευκαιρία να δείξει ότι η βάση των Ρεπουμπλικάνων προτίθεται να επιλέξει κάποιον άλλον από τον Τραμπ, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμά του στους πιστούς του κόμματος παρά τις 91 κατηγορίες για κακουργήματα που αντιμετωπίζει. Αυτός έχει δηλώσει αθώος για όλα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και ισχυρίζεται ότι είναι το θύμα πολιτικά υποκινούμενων διώξεων.

Ο μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων ψηφοφόρων της πολιτείας, στους οποίους επιτρέπεται να ψηφίσουν στις αυριανές προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, καθιστά το Νιου Χαμσάιρ ένα φιλικότερο πεδίο για τη Χέιλι από την πιο συντηρητική Άιοβα.

Ωστόσο, ο Τραμπ διατηρεί διψήφιο προβάδισμα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις σε όλη την πολιτεία. Μολονότι ο ΝτεΣάντις είχε μόνον ένα ποσοστό υποστήριξης 6%, δήλωσε κατά την αποχώρησή του ότι υποστηρίζει τον Τραμπ για το χρίσμα του κόμματος και, σύμφωνα με δημοσκόπους, οι υποστηρικτές του είναι πιθανότερο να μεταφέρουν τη στήριξή τους στον Τραμπ.

Μια νίκη της Χέιλι στο Νιου Χαμσάιρ θα μπορούσε να δώσει στην προεκλογική της εκστρατεία την ώθηση –και τη χρηματοδότηση—που χρειάζεται ενόψει των επόμενων προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις 24 Φεβρουαρίου στη Νότια Καρολίνα, της οποίας ήταν κυβερνήτρια για δύο θητείες. Ωστόσο μια νίκη του Τραμπ θα ενισχύσει την αίσθηση του αναπόφευκτου που επιδιώκει να δημιουργήσει για την υποψηφιότητά του.

Ο νικητής των προκριματικών των Ρεπουμπλικανών θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον πιθανότερο υποψήφιο των Δημοκρατικών, στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ώρα που οι δύο αντίπαλοι των Ρεπουμπλικανών θα κάνουν προεκλογικό αγώνα στο Νιου Χαμσάιρ, ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις θα εγκαινιάσουν μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουν στόχο να σηματοδοτήσουν τους υποστηριζόμενους από τους Ρεπουμπλικανούς περιορισμούς στις αμβλώσεις, στους οποίους αντιτίθενται εν γένει οι Δημοκρατικοί.

Σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την έκδοση της απόφασης στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ», με την οποία εδραιωνόταν σε όλη τη χώρα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, μέχρι την ανατροπή της από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2022, συγκλονίζοντας τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ θα παρουσιαστεί σε δίκη του

Σε μια υπενθύμιση των μυριάδων δικαστικών δεινών που αντιμετωπίζει, ο Τραμπ θα περάσει το πρωινό σε αίθουσα δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου ομοσπονδιακό δικαστήριο εκδικάζει την αγωγή εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμηση της συγγραφέως Τζιν Κάρολ, η οποία υποστηρίζει ότι τη βίασε πριν από δεκαετίες.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει την Κάρολ ότι επινόησε την ιστορία αυτή για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της, μπορεί να καταθέσει για πρώτη φορά σήμερα. Όπως και με τις ποινικές υποθέσεις εναντίον του, τις οποίες συχνά χρησιμοποιεί για τη συγκέντρωση πόρων, έτσι και σε αυτήν την αστική δίκη ο Τραμπ έχει παρουσιάσει την υπόθεση ως μέρος μιας ευρύτερης συνωμοσίας φιλελεύθερων δυνάμεων που έχουν στόχο να εκτροχιάσουν την υποψηφιότητά του.

Τον περασμένο Μάιο άλλο δικαστήριο είχε διατάξει τον Τραμπ να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κάρολ, κρίνοντας ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε πολυκατάστημα και ότι τη συκοφάντησε όταν αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «ντροπή».

Αργότερα μέσα στη μέρα θα ταξιδέψει στο Νιου Χαμσάιρ για μια τελευταία προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία.

Η Χέιλι από την πλευρά της έχει προγραμματίσει πέντε προεκλογικές συγκεντρώσεις, σε κάποιες από τις οποίες αναμένεται να εμφανιστεί μαζί με τον κυβερνήτη της πολιτείας, τον Κρις Σουνούνου, ο οποίος τη στηρίζει.

Τις τελευταίες μέρες η 52χρονη Χέιλι έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο 77χρονος έχει υποστεί κάποια εξασθένηση των γνωστικών του λειτουργιών από τότε που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και επικρίνοντάς τον ότι αποδέχεται αυταρχικούς ξένους ηγέτες.

Χθες σε συγκέντρωση στο Ρότσεστερ, στο Νιου Χαμσάιρ, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Χέιλι ότι στηρίζεται σε μια «ανίερη συμμαχία» μεταξύ φιλελεύθερων, υποστηρικτών του «ποτέ-Τραμπ», που αντιτίθενται στην υποψηφιότητά του, και των RINO (Ρεπουμπλικανοί Κατ’Όνομα Μόνο). Επίσης χρησιμοποίησε εκδοχή του πρώτου ονόματός της, Νιμαράτα, ως προσβολή και ενίσχυσε ψευδείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αμφισβητούν την αμερικανική της υπηκοότητα.

Η Χέιλι, κόρη Ινδών μεταναστών, γεννήθηκε στη Νότια Καρολίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

