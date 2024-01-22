ΥΠΕΞ Παλαιστίνης: Ζητά από τους Ευρωπαίους ομολόγους του να καλέσουν για εκεχειρία

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μάλικι προσήλθε πριν από λίγο στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και όπως είπε κατά την άφιξή του, αυτό που περιμένει από τους ομολόγους του είναι να καταδικάσουν «τη δήλωση που έκανε ο Νετανιάχου για απόρριψη της λύσης δύο κρατών», καθώς και ότι αναμένει από τους Ευρωπαίους να ξεκινήσουν να σκέφτονται τις κυρώσεις σε βάρος του και όσων «καταστρέφουν τις ευκαιρίες για λύση δύο κρατών και ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο Ριάντ αλ-Μάλικι ζήτησε να υπάρξει έκκληση για εκεχειρία, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να ζητήσουμε τίποτα λιγότερο».

«Κάθε μέρα που διστάζουμε, αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται» επισήμανε κάτι το οποίο όπως είπε «δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, είναι απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

