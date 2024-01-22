Οι ηγέτες της Πολωνίας και της Ουκρανίας δεσμεύθηκαν σήμερα να αντιμετωπίσουν μια ακανθώδη πολιτική διαφορά που είχε εμποδίσει την κρίσιμης σημασίας πολεμική συμμαχία τους και να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία καθώς η εισβολή της Ρωσίας οδεύει προς τον τρίτο χρόνο της.

Στην πρώτη επίσκεψή του στη γειτονική Ουκρανία ως πρωθυπουργός, ο Ντόναλντ Τουσκ παρέδωσε ένα μήνυμα φιλίας στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είπε πως οι δύο πλευρές «κατέληξαν σε μια κοινή αντίληψη» σχετικά με τις διαμαρτυρίες των Πολωνών οδηγών φορτηγών.

«Η Πολωνία θα κάνει τα πάντα προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Τουσκ σε κοινή συνέντευξη προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η Πολωνία έγινε σύμμαχος-κλειδί για το Κίεβο καθώς αυτό αναζητούσε δυτική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη απέναντι στη Ρωσία, όμως οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες όταν αποκλεισμοί στα σύνορα έπληξαν την οικονομία της Ουκρανίας.

Οι οδηγοί φορτηγών συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να αναστείλουν τις διαμαρτυρίες τους που είχαν σκοπό την ανάκληση των αδειών στους Ουκρανούς οδηγούς φορτηγών για ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 1η Μαρτίου.

«Κατανοούμε το βάθος των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση, αλλά δίνουμε προσοχή πρώτα και κύρια στο βάθος της απειλής που τίθεται ενώπιον των λαών μας», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως καλωσορίζει την εργασία της Βαρσοβίας για το θέμα.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τα σχέδια των δύο χωρών για κοινή παραγωγή όπλων και ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα X πως συζήτησαν «μια νέα μορφή συνεργασίας με σκοπό μεγαλύτερης κλίμακας αγορές όπλων για τις ουκρανικές ανάγκες». Δεν ανέφερε λεπτομέρειες.

Η νέα κυβέρνηση της Πολωνίας διερευνά πώς θα καταστήσει περισσότερα πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό μέρος ενός νέου πακέτου βοήθειας για την Ουκρανία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Το ταξίδι του Τουσκ συνέπεσε με την Ημέρα Ενότητας της Ουκρανίας, που γιορτάζει την επανένωση της δυτικής και της ανατολικής Ουκρανίας το 1919, η οποία έχει αντιμετωπίσει πολλές εισβολές στην πολύχρονη ιστορία της.

Ο Ζελένσκι διάλεξε αυτή τη μέρα για να ανακοινώσει σχέδια για παροχή διπλής ουκρανικής υπηκοότητας σε όλους τους ανθρώπους ουκρανικής καταγωγής και στους απογόνους τους σε όλο τον κόσμο εκτός Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

