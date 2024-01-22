Ανάλυση AP: Μπορεί η Νίκι Χέιλι να σταματήσει τον Τραμπ; - Γιατί οι προκριματικές εκλογές στο Νιου Χαμσάιρ είναι σημαντικές

Καθώς ο Ρον Ντε Σάντις, αποχώρησε από την κούρσα των Ρεπουμπλικανών για το 2024 εκφράζοντας την στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, οι προκριματικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Τρίτη στο Νιου Χάμσαϊρ αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση γαι τον πρώην αμερικανό πρόεδρο ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την αντίπαλό του και πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι. Το βασικό ερώτημα ωστόσο που προκύπτει αν η Νίκι Χέιλι έχει τη δυναμική να σταματήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θεωρείται μέχρι στιγμής το μεγάλο φαβορί.

Σε ανάλυσή του το Associated Press εξηγεί κατά πόσο αυτό είναι εφικτό και ποιοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στις προκριματικές εκλογλες της Τρίτης.

Ο πρώην πρόεδρος μπαίνει δυναμικά στην μάχη μετά την νίκη του στην Αϊόβα την περασμένη εβδομάδα. Αλλά το Νιου Χάμσαϊρ έχει μια πιο μετριοπαθή πολιτική παράδοση και βασικούς κανόνες που επιτρέπουν σε μη εγεγραμμένους ψηφοφόρους να συμμετέχουν στην κούρσα.

Η Νίκη Χέιλι, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, ελπίζει να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευπάθειες, ειδικά τώρα που είναι η μόνη σημαντική υποψήφια που έχει απομείνει στις προκριματικές εκλογές με στόχο να νικήσει τον Τραμπ. Ο Ρον Ντε Σάντις, ακόμη και πριν εγκαταλείψει τελείως τον αγώνα, είχε ουσιαστικά παραδώσει το Νιου Χάμσαϊρ για να επικεντρωθεί στις προκριματικές εκλογές της Νότιας Καρολίνας στις 24 Φεβρουαρίου. Και μπορεί να αποχώρησε όμως είχε αρκετούς υποστηρικτές στο Νιου Χάμσαϊρ που τώρα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και ποιον θα στηρίξουν.

Μια νίκη της Χέιλι θα οδηγούσε σε μια πιο ανταγωνιστική φάση των προκριματικών αφού μέχρι στιγμής απόλυτος κυρίαρχος είναι ο Τραμπ. Μια νίκη του Τραμπ, ωστόσο, θα μπορούσε να δημιουργήσει την αίσθηση του αναπόφευκτου ότι δηλαδή ο Τραμπ θα είναι ο υποψήφιος για το Ρεπουμπλιανικό Κόμμα για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Αν λοιπόν, η Χέιλι δεν μπορεί να τον νικήσει στο Νιου Χάμσαϊρ, πιθανότατα να μην μπορέσει να τον σταματήσει πουθενά αλλού, ακόμη και στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας.

Η Χέιλι εμφανίζεται ανταγωνιστική και χαίρει υποστήριξης από μετριοπαθείς ψηφοφόρους και ανεξάρτητους. Έχει επίσης κερδίσει την υποστήριξη του δημοφιλούς κυβερνήτη του Νιού Χάμσαϊρ, Κρις Σουνούνου. Ωστόσο, ο Τραμπ παραμένει το φαβορί και προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει φαβορί επιστράτευσε όλους τους εξέχοντες υποστηρικτές του. Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ, πρώην αντίπαλος του Τραμπ, τον υποστήριξε σε συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ το Σαββατοκύριακο. Η βουλευτής της Νέας Υόρκης Ελίζ Στεφανίκ και ο γερουσιαστής του Οχάιο Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν τάχθηκαν επίσης υπέρ του Τραμπ το Σάββατο.

Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός Ρεπουμπλικανών του Νιου Χάμσαϊρ επιμένει ότι δεν θα υποστηρίξει ποτέ τον Τραμπ. Και χωρίς μια ανταγωνιστική προκριματική διαδικασία των Δημοκρατικών, πολλοί αριστεροί ψηφοφόροι που δεν έχουν σχέση με την αριστερά θα μπορούσαν να αποφασίσουν να υποστηρίξουν τη Χέιλι. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών αποφασίζονται συνήθως από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους και ο Τραμπ έχει αναμφισβήτητα μια δυναμική που δύσκολα αλλάζει.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι φοβούνται τη Χέιλι πολύ περισσότερο από τον Τραμπ σε μια πιθανή αναμέτρηση εναντίον του Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές. Η Χέιλι πέρασε μήνες λέγοντας στους ψηφοφόρους ότι μπορεί πιο εύκολα να νικήσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο. Αυτό το επιχείρημα όμως δεν τη βοήθησε πολύ στην Αϊόβα, όπου τερμάτισε ακριβώς πίσω από τον ντε Σάντις. Ωστόσο, ο Κρις Σουνούνου ο δημοφιλής κυβερνήτης του Ρεπομπλικανού Κόμματος στο Νιου Χάμσαϊρ, βρίσκεται στο πλευρό της Χάλει εδώ και εβδομάδες, υπενθυμίζοντας στους ψηφοφόρους το θλιβερό ιστορικό του Τραμπ στις εθνικές εκλογές από τότε που μπήκε στον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι βέβαια σαφές εάν τα λεγόμενά του έχουν απήχηση ωστόσο, οι ψηφοφόροι του Νιου Χάμσαϊρ έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν στρατηγικά αύριο, Τρίτη με βάση το ένα θέμα που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα τα άλλα στη σημερινή πολιτική: την ικανότητα να νικήσουν την άλλη πλευρά.

Η Χέιλι, με επιχειρήματα για το χάος που θα μπορούσε να φέρει ο Τραμπ, προσπαθεί να προσελκύσει ανεξάρτητους και λιγότερο ιδεολογικά μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους.

Βάση νομοθεσίας το Νιου Χάμσαϊρ επιτρέπει σε μη εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να συμμετέχουν στη ψηφοφορία οποιουδήποτε κόμματος. Οι Δημοκρατικοί αντίθετα, δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αν και οι ψηφοφόροι είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν την εγγραφή τους πριν από την προθεσμία του Οκτωβρίου.

Η Χέιλι χρειάζεται μεγάλη προσέλευση, με γνώμονα αυτούς τους μη εγεγραμμένους ψηφοφόρους, για να έχει μια ευκαιρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νιού Χάμσαϊρ, Ντέιβιντ Μ. Σκάνλαν, προέβλεψε ότι 322.000 ψηφοφόροι θα συμμετείχαν στις προκριματικές εκλογές του GOP, κάτι που θα ήταν υψηλό ρεκόρ. Από την πλευρά των Δημοκρατικών, περιμένει μόλις 88.000 δεδομένου ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι αν η Χάιλι έχει πράγματι τη δυναμική να σταματήσει τον Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ, που για πολλούς θεωρείται η τελευταία της ελπίδα.

