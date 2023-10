Τραγωδία στη Βενετία: Με τη μέθοδο του DNA η ταυτοποίηση των θυμάτων του δυστυχήματος με το μοιραίο λεωφορείο Κόσμος 19:18, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα σχεδόν ένα 24ωρο μετά