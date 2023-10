Τραγωδία στη Βενετία: Τα δύο σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος - Τι λένε οι εμπειρογνώμονες Κόσμος 15:14, 04.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από την εισαγγελική έρευνα που άρχισε σήμερα το πρωί, το τραγικό αυτό δυστύχημα μπορεί να οφείλεται κυρίως σε δυο λόγους - Τι γράφει σήμερα ο ιταλικός Τύπος αναφερόμενος σε δηλώσεις εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα