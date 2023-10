Δυστύχημα στη Βενετία: «Δεν προκύπτει σύγκρουση του μοιραίου λεωφορείου με άλλα οχήματα», λέει η εισαγγελία Κόσμος 16:23, 04.10.2023 linkedin

Η εισαγγελία της Βενετίας αποφάσισε την πραγματοποίηση νεκροψίας στο πτώμα του σαραντάχρονου Ιταλού οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος έχασε την ζωή του στο δυστύχημα