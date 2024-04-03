Συνεχίζεται η ένταση στη νοτιοανατολική επαρχία Βαν της Τουρκίας, όπου ακυρώθηκε η εκλογή του υποψηφίου του φιλοκουρδικού κόμματος DEM.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων και τον οποίο η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο.

Η νομαρχία της επαρχίας Βαν με απόφασή της απαγορεύει από σήμερα και για 15 ημέρες όλες τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πορείες, συλλογή υπογραφών και διεξαγωγή δημοσκοπήσεων.

Στις χθεσινές διαδηλώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την Αστυνομία και το κλίμα εξακολουθεί να είναι τεταμένο και σήμερα.

Ανάλογες απαγορεύσεις επιβλήθηκαν και στο γειτονικό νομό του Μπίτλις, ενώ στην περιοχή Περβάρι του επίσης γειτονικού νομού Σίιρτ η νομαρχία επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας. Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν στα επεισόδια που ξέσπασαν χτες βράδυ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι σε περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, αλλά και στη Σμύρνη στα δυτικά, συνελήφθησαν συνολικά 89 άτομα που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Ένταση επικράτησε και στον περιφερειακό δήμο του Γκαζιοσμάνπασα της Κωνσταντινούπολης, όπου το το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ζήτησε ανακαταμέτρηση των ψήφων.

Η ανακαταμέτρηση άρχισε προτού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης που υπέβαλε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του (CHP) στο αίτημα του ΑΚΡ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ μελών και οπαδών των δύο κομμάτων.

Σύμφωνα με την πρώτη καταμέτρηση, ο υποψήφιος δήμαρχος Χακάν Μπαχτσέτεπε του CHP, στο οποίο ανήκει και ο επικεφαλής του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, εξελέγη με διαφορά 879 ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

