Ο αδερφός ενός υποψηφίου της αντιπολίτευσης σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών του νεοεκλεγέντα δημάρχου του κυβερνώντος κόμματος στη Σύρτη στην κουρδική περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Υποστηρικτές του AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου Κόμματος DEVA στην περιοχή Περβάρι στη Σύρτη το βράδυ της Τρίτης, μετά τις τοπικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες η αντιπολίτευση είχε καλή επίδοση σε ολόκληρη την Τουρκία.

Στην περιφέρεια, ο υποψήφιος δήμαρχος του AKP κέρδισε με 52% των ψήφων, ενώ ο υποψήφιος της DEVA κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 40%.

Siirt Pervari'de "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, ένας εκ των οποίων πέθανε από τα τραύματά του. Ο αντιπρόεδρος της DEVA Μεχμέτ Εμίν Εκμέν ανέφερε ότι ο νεκρός είναι αδελφός του υποψηφίου του κόμματος.

Το DEVA ήταν ένα από τα έξι κόμματα στη συμμαχία της αντιπολίτευσης πριν από τις γενικές εκλογές του Μαΐου 2023, όταν ο Ερντογάν εξασφάλισε άλλη μία πενταετή θητεία.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και έξι άτομα συνελήφθησαν, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Σύρτης, προσθέτοντας ότι είχε επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή Περβάρι μέχρι το πρωί της Πέμπτης για λόγους ασφαλείας.

Διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες περιοχές στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας το βράδυ της Τρίτης, αφού οι τουρκικές αρχές εμπόδισαν τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM να αναλάβει τη θέση του στην πόλη Βαν και ανακοίνωσαν επανάληψη της ψηφοφορίας στην περιοχή Χιλβάν της Σανιλούρφα, όπου το AKP χαμένος.

Πλάνα έδειξαν διαδηλωτές στην επαρχία Μπάτμαν να πετούν κροτίδες εναντίον της αστυνομίας, η οποία απάντησε με ρίψεις νερού, ενώ δεκάδες μέλη του προσωπικού ασφαλείας ήταν σε ετοιμότητα γύρω από την πόλη Χακάρι, όπου σημειώθηκαν επίσης διαδηλώσεις.



