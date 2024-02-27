Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Δυτική Τουρκία, στην πόλη Μπίγα στο Τσανάκαλε (Δαρδανέλλια).
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (AFAD), ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.
Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Στον σεισμό των 4,6 βαθμών που σημειώθηκε στη Μπίγα του Τσανάκαλε η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων οργάνων μας ξεκίνησαν επιτόπιες σαρώσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις θερμότερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό».
#Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem anı. pic.twitter.com/1SPhLj7pSz— TRT HABER (@trthaber) February 27, 2024
Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2024
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/GLkJdCN1O8
#Earthquake (#deprem) possibly felt 24 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 27, 2024
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/vXRcl0wwoS
🚨 Çanakkale Biga'daki depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan #sondakika açıklaması geldi. https://t.co/eWkNykzQJx— Sayfa 16 (@sayfa_16) February 27, 2024
