Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Δαρδανέλλια - Δείτε βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις από το σεισμό

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της AFAD, ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Σεισμός στη δυτική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Δυτική Τουρκία, στην πόλη Μπίγα στο Τσανάκαλε (Δαρδανέλλια)

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (AFAD), ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων.

Τουρκία

Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές. 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Στον σεισμό των 4,6 βαθμών που σημειώθηκε στη Μπίγα του Τσανάκαλε η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων οργάνων μας ξεκίνησαν επιτόπιες σαρώσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις θερμότερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark