Ισπανία: Αντίθετη η Μαδρίτη στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Ισπανία διαφωνεί με τη γαλλική πρόταση για αποστολή ευρωπαϊκών χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία και θέλει η βοήθεια να περιοριστεί στην αποστολή περισσότερων όπλων και άλλου υλικού στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Πιλάρ Αλεγρία σε συνέντευξη Τύπου.

Χθες βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία στο μέλλον δεν μπορεί να «αποκλειστεί», αναγνωρίζοντας πάντως πως σε αυτό το στάδιο «δεν υπάρχει συναίνεση» γι’ αυτό.

«Η ενότητα ήταν και είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ενάντια στην επίθεση (του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», είπε η Αλεγρία.

Πηγή: skai.gr

