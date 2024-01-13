Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός κράτους "τρομοκρατών" στα νότια σύνορά της και είναι βασική προτεραιότητά της να εξοντώσει μία δια παντός την απειλή της "τρομοκρατίας" από όπου κι αν αυτή προέρχεται, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξεδόθη μετά το έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας που συνεκάλεσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο γραφείο του στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνστνατινούπολη.

Αργά χθες βράδυ είχε ανακοινωθεί ο θάνατος εννέα Τούρκων στρατιωτών σε συγκρούσεις του στρατού με μέλη του παράνομου στην Τουρκία Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ) στο βόρειο Ιράκ και ο τραυματισμός άλλων δύο.

Στην ανακοίνωση η Τουρκία κατηγορεί το ΡΚΚ ότι λειτουργεί «ως εργολάβος» για λογαριασμό ξένων δυνάμεων. «Οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες κατά των στρατευμάτων μας που επιχειρούν εκτός των συνόρων μας αποτελούν ένα ύπουλο μέρος των σεναρίων για την αναβίωση της οργάνωσης» σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Στο πλαίσιο του δικαιώματός μας στην αυτοάμυνα και των διμερών συμφωνιών, η κύρια προτεραιότητά μας είναι να εξαλείψουμε οριστικά όπου υπάρχει τρομοκρατική απειλή, στρατόπεδο, καταφύγιο, σχηματισμός, ανεξάρτητα από το ποιος κρύβεται από πίσω. Οι αχρείοι αποσχιστές που αναλαμβάνουν την υπεργολαβία των εχθρών της Τουρκίας θα πληρωσουν για κάθε σταγόνα αίματος που έχυσαν. Είμαστε αποφασισμένοι να δυσαρεστήσουμε τόσο αυτούς που λειτουργούν ως υποχείρια στις παγίδες που στήνονται για να εμποδίσουν τον στόχο του "Αιώνα της Τουρκίας", όσο και αυτούς που κρατούν τα νήματά τους».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στην περιοχή και ότι σε αυτές σκοτώθηκαν 45 αντάρτες, εκ των οποίων οι 36 στο βόρειο Ιράκ και οι 9 στη βόρεια Συρία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι υπουργοί 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μετίν Γκιουράκ, ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών «ΜΙΤ», Ιμπραχίμ Καλίν, και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του τουρκικού στρατού και του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας είχε ανακοινώσει τον θάνατο 12 στρατιωτών και 20 μελών του ΡΚΚ, ενώ καθημερινά οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν στοχευμένες επιθέσεις του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ κατά Κούρδων ανταρτών σε βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.