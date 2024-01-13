Εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της κουρδικής οργάνωσης PKK διεξάγει τις τελευταίες ώρες ο τουρκικός στρατός στο Ιράκ και τη Συρία.

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν 25 στόχους στη βόρεια Συρία, το Ιράκ, «πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας «εξουδετέρωσαν τουλάχιστον 57 τρομοκράτες του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία τις τελευταίες 24 ώρες», ανακοίνωσε το Σάββατο η Άγκυρα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, ο αριθμός των εξουδετερωμένων τρομοκρατών αυξήθηκε στους 57. Οι επιχειρήσεις μας συνεχίζονται με αποφασιστικότητα» ανέφερε το υπουργείο. Πρόσθεσε ότι «48 από τους τρομοκράτες βρίσκονταν στο βόρειο Ιράκ, ενώ εννέα στη βόρεια Συρία».

Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός κράτους «τρομοκρατών» στα νότια σύνορά της και είναι βασική προτεραιότητά της να εξοντώσει μία δια παντός την απειλή της «τρομοκρατίας» από όπου κι αν αυτή προέρχεται, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξεδόθη μετά το έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας που συνεκάλεσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο γραφείο του στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη, μια ημέρα μετά τον θάνατο εννέα Τούρκων στρατιωτών σε επίθεση του PKK στο βόρειο Ιράκ.

«Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να εξουδετερωθεί ο τελευταίος τρομοκράτης και να ‘’αποξηρανθούν’’ πλήρως οι τρομοκρατικοί βάλτοι στο Ιράκ και τη Συρία», ανέφερε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της χώρας.

Τα μέλη του PKK συχνά κρύβονται στο βόρειο Ιράκ για να σχεδιάσουν διασυνοριακές επιθέσεις στην Τουρκία. Η ομάδα έχει επίσης ένα συριακό παράρτημα, γνωστό ως YPG.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.