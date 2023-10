Νεκροί 26 Κούρδοι αντάρτες στη Συρία από νέα τουρκική επίθεση - Κλιμακώνεται η σύγκρουση Κόσμος 12:55, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία σκότωσε 26 Κούρδους αντάρτες σε αντίποινα για μια επίθεση με ρουκέτες εναντίον τουρκικής βάσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας