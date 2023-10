Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στη Συρία - Ένα ακόμη αγκάθι ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Άγκυρα

Το αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε ότι αμερικανικά μαχητικά F-16 κατέρριψαν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Πέμπτη επειδή αυτό εισήλθε εντός απαγορευμένης ζώνης επιχειρήσεων περίπου 500 μέτρα μακριά από τα αμερικανικά στρατεύματα τα οποία βρήκαν κάλυψη σε οχυρά στη βορειοανατολική Συρία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, Πάτρικ Ράιντερ χαρακτήρισε το περιστατικό «λυπηρό» προσθέτοντας ότι «η απόφαση ελήφθη με τη δέουσα επιμέλεια και το εγγενές δικαίωμα στην αυτοάμυνα για την ανάληψη δράσης με σκοπό την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι η Τουρκία στόχευε σκόπιμα τις αμερικανικές δυνάμεις».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του και τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή του Διεθνούς Συνασπισμού στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωναν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως Τούρκους αξιωματούχους ότι επιχειρούσαν κοντά στα χερσαία στρατεύματά τους.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 900 στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία, εδάφη τα οποία ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και αποτελούν τον βασικό σύμμαχό τους στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους. Ωστόσο, στο πλαίσιο των SDF, ηγετική δύναμη είναι η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), την οποία η Άγκυρα θεωρεί ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση και παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ). Για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ΡΚΚ αναγνωρίζεται ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση όχι όμως και η κουρδική πολιτοφυλακή YPG.

Tο επεισόδιο της Πέμπτης θα μπορούσε να ρίξει περαιτέρω λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα παραμένει ένας στρατηγικά σημαντικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον και μέλος του ΝΑΤΟ.

