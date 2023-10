Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στη Συρία - Δείτε βίντεο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν την Πέμπτη ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε κοντά στα στρατεύματά τους στη Συρία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι κατέρριψε αεροσκάφος της συμμάχου στο ΝΑΤΟ Τουρκίας.

Αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το drone που καταρρίφθηκε από τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό δεν ανήκει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είπε ποιανού ιδιοκτησία ήταν.

NATO country US shoots down a drone from NATO country Turkey. Does Article 5 now come into effect? 🤔 (Syria) pic.twitter.com/VuV1u4cR4K

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ένα F-16 κατέρριψε το τουρκικό drone αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν πολλές φορές Τούρκους στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι επιχειρούσαν κοντά στις χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το τουρκικό drone φέρεται να ήταν οπλισμένο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μια τοπική πηγή ασφαλείας δήλωσαν ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατέρριψε ένα τουρκικό drone κοντά σε μια βάση στη βορειοανατολική Συρία.

In case anyone missed it:



A U.S. fighter jet shot down a Turkish drone over NE #Syria earlier today -- I've had that confirmed by a senior U.S. official.



That's a VERY rare NATO-on-NATO clash. pic.twitter.com/QJNrOLhgF3