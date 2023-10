Στην φυλακισμένη Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί το Νόμπελ Ειρήνης 2023

Η Μοχαμαντί βραβεύεται για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους»

Η Ιρανή ακτιβίστρια δημοσιογράφος Ναργκίς Μοχαμαντί βραβεύεται με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης 2023, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

«Ο αγώνας της έχει τεράστιο προσωπικό κόστος. Το ιρανικό καθεστώς την έχει συλλάβει 13 φορές, την έχει καταδικάσει πέντε φορές και την έχει καταδικάσει συνολικά σε 31 χρόνια φυλάκιση και 154 μαστιγώματα. Η Μοχαμάντι είναι ακόμα στη φυλακή» αναφέρει η ανακοίνωση της Ακαδημίας.

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi’s brave struggle has come with tremendous personal costs. The Iranian regime has arrested her 13 times, convicted her five times, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. Mohammadi is still in prison. pic.twitter.com/ooDEZAVX01 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Χαιρετίζοντας τη Μοχαμαντί ως «μαχήτρια της ελευθερίας», η επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ξεκίνησε την ομιλία της με τις λέξεις "γυναίκα, ζωή, ελευθερία" στα φαρσί - ένα από τα συνθήματα των ειρηνικών διαδηλώσεων κατά της ιρανικής κυβέρνησης που ξεκίνησαν με τον θάνατο της νεαρής Ιρανής Μαχσά Αμινί , η οποία σκοτώθηκε υπό την επιτήρηση της αστυνομίας ηθών στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, αφού συνελήφθη επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά τη μαντίλα της

In September 2022, Mahsa Jina Amini was killed in Iranian morality police’s custody, triggering political demonstrations against Iran’s regime.



The motto adopted by the demonstrators – “Woman – Life – Freedom” – suitably expresses the dedication and work of Narges Mohammadi. pic.twitter.com/rAGzcaqmWy — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Η Μοχαμαντί εκτίει αυτή τη στιγμή ποινές φυλάκισης στην φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, οι οποίες φθάνουν συνολικά τα 12 χρόνια, σύμφωνα με τον οργανισμό Front Line Defenders.

Οι κατηγορίες σε βάρος της περιλαμβάνουν την διασπορά προπαγάνδας σε βάρος του κράτους.

Η ίδια είναι αναπληρώτρια επικεφαλής του Κέντρου Υπερασπιστών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μιας μκο που ιδρύθηκε από την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Σιρίν Εμπάντι.

Η Μοχαμαντί είναι η 19η γυναίκα που κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης και η πρώτη μετά τη Φιλιππινέζα Μαρία Ρέσα, που το 2021 κέρδισε το βραβείο μαζί με τον Ρώσο Ντμίτρι Μουράτοφ.

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 1 εκατ. δολαρίων) θα απονεμηθεί στον Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Σουηδού επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ, με τη διαθήκη του οποίου το 1895 θεσμοθετήθηκαν τα βραβεία.

