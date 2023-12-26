Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ «χαιρέτισε» σήμερα την υπερψήφιση, από την Επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του ενταξιακού πρωτοκόλλου για τη Σουηδία, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη ένταξη της χώρας αυτής στη συμμαχία.

Η Τουρκία και η Ουγγαρία ήταν τα δύο τελευταία μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είχαν επικυρώσει ακόμη την ένταξη της Σουηδίας. «Βασίζομαι στο ότι (αυτές οι δύο χώρες) θα ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαδικασίες επικύρωσης», ένα γεγονός που «θα καταστήσει πιο ισχυρό το ΝΑΤΟ» ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

