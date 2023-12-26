Λογαριασμός
«Μην  διαγράφετε τον Ντεπαρντιέ»: Σαρλότ Ράμπλινγκ, Κάρλα Μπρούνι και Καρόλ Μπουκέ στηρίζουν με επιστολή τους τον ηθοποιό 

«Δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε σιωπηλές μπροστά στο λιντσάρισμα που αντιμετωπίζει» - Η ανοιχτή επιστολή πυροδότησε νέο κύμα αγανάκτησης

Depardieu

Μια ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Βρετανίδα ηθοποιό Σαρλότ Ράμπλινγκ, την πρώην «πρώτη κυρία» Κάρλα Μπρούνι, και την πρώην σύντροφο του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ηθοποιό Καρόλ Μπουκέ, υποστηρίζει ότι ο Γάλλος ηθοποιός είναι θύμα ενός «χειμάρρου μίσους».

Ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος έχει γυρίσει περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κατηγορήθηκε για βιασμό το 2020 και για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση από περισσότερες από 12 γυναίκες.



«Δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε σιωπηλές μπροστά στο λιντσάρισμα που αντιμετωπίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή που δημοσιεύτηκε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro αργά τη Δευτέρα.

Ο Ντεπαρντιέ - ο οποίος γίνεται 75 ετών την Τετάρτη – «είναι πιθανώς ο σπουδαιότερος από όλους τους ηθοποιούς» σημειώνεται. 

Σύμφωνα με την επιστολή ο Ντεπαρντιέ δέχθηκε επίθεση «σε πείσμα του τεκμηρίου αθωότητας από το οποίο θα είχε ωφεληθεί, όπως όλοι οι άλλοι, αν δεν ήταν ο γίγαντας του κινηματογράφου που είναι».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «όταν οι άνθρωποι επιτίθενται στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ με αυτόν τον τρόπο, επιτίθενται στην τέχνη».

«Η Γαλλία του χρωστάει τόσα πολλά. Ο κινηματογράφος και το θέατρο δεν κάνουν χωρίς τη μοναδική και εξαιρετική προσωπικότητά του». 

«Κανείς δεν μπορεί να σβήσει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του έργου του στην εποχή μας».

Την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι ο Ντεπαρντιέ έγινε στόχος «ανθρωποκυνηγητού», ενώ η οικογένειά του κατήγγειλε μια «πρωτοφανή συνωμοσία» εναντίον του.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα καταδίκασαν τα σχόλια του Μακρόν ως «προσβολή» για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Η επιστολή, με τίτλο «Μην διαγράφετε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ», έχει πυροδοτήσει νέο κύμα αγανάκτησης.

Η υπουργός Πολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ Μαλάκ δήλωσε ότι από τον Ντεπαρντιέ ενδέχεται να αφαιρεθεί το βραβείο του εθνικού τάγματος της λεγεώνας της τιμής, το κορυφαίο βραβείο της Γαλλίας.
 
