Εκρήξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, αναφέρθηκαν σήμερα Τρίτη, αφότου εθεάθησαν drones και πύραυλοι σε δύο διαφορετικά περιστατικά, έγινε γνωστό από μια βρετανική αρχή ναυσιπλοΐας.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν προτού σημειωθούν δύο εκρήξεις σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από ένα πλοίο, το οποίο έπλεε 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα στις δυτικές ακτές της Υεμένης, έκανε γνωστό η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σε ένα άλλο περιστατικό, μια έκρηξη ακούστηκε και πύραυλοι εθεάθησαν σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων από ένα πλοίο 60 ναυτικά μίλια από την Χοντέιντα, σύμφωνα με την αρχή. Άλλη μια έκρηξη αναφέρθηκε πως σημειώθηκε σε απόσταση 0,5 ναυτικών μιλίων από τον ίδιο πλοίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν στα περιστατικά εμπλέκεται το ίδιο πλοίο, το οποίο η αρχή δεν κατονόμασε. Λεπτομέρειες για το φορτίο ή μια ένδειξη πού το πλοίο ή τα πλοία κατευθύνονταν ή από πού είχαν αποπλεύσει επίσης δεν δόθηκαν.

Και στα δύο περιστατικά το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η βρετανική αρχή δεν έκανε γνωστό από πού προήλθαν τα drones ή οι πύραυλοι και προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

