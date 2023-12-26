Ο 33χρονος πατέρας, που φέρεται να δολοφόνησε το βράδυ των Χριστουγέννων τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους στο σπίτι τους, σε κοντινή απόσταση από το Παρίσι, «σε μία σκηνή εγκλήματος πολύ μεγάλης βιαιότητας» και συνελήφθη σήμερα Τρίτη κοντά στο σημείο που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα φαίνεται να πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Γύρω στις 21.00 τη Δευτέρα, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έσπευσαν στην κατοικία της οικογένειας, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, καθώς ειδοποιήθηκαν από γνωστούς των θυμάτων, ανέφερε σήμερα ο εισαγγελέας του Μο (σε απόσταση 40 χιλιομέτρων ανατολικά του Παρισιού) Ζαν Μπαπτίστ Μπλαντιέ, ενώπιον δημοσιογράφων.

Ίχνη αίματος ήταν ορατά στο πλατύσκαλο. Στο εσωτερικό, «στη σκηνή του εγκλήματος, πολύ μεγάλης βιαιότητας», πέντε πτώματα ανακαλύφθηκαν: της μητέρας ηλικίας 35 ετών και των τεσσάρων παιδιών, ενός κοριτσιού 10 ετών, ενός δεύτερου κοριτσιού 7 ετών, ενός αγοριού 4 ετών και ενός βρέφους 9 μηνών, εξήγησε ο Μπλαντιέ.

«Η μητέρα και τα δύο κορίτσια δέχθηκαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαχαιριών», αδύνατο να τον υπολογίσει κανείς, διευκρίνισε ο ίδιος. Κανένα ίχνος εμφανούς πληγής δεν εντοπίστηκε στα αγόρια, για τα οποία οι αρχές εξετάζουν το σενάριο της ασφυξίας ή του πνιγμού. Η νεκροψία νεκροτομή θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη στο Παρίσι.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, την οποία επιβεβαίωσε ο εισαγγελέας, η εξέταση των βίντεο παρακολούθησης της κυκλοφορίας επέτρεψε τον εντοπισμό του υπόπτου.

Ο 33χρονος, γαλλικής υπηκοότητας, συνελήφθη στο Σεβράν (προάστιο του Παρισιού), στο σπίτι του πατέρα του. Είπε ότι «γνωρίζει γιατί τέθηκε υπό κράτηση, μίλησε για τις προσωπικές κακουχίες του και την κατάθλιψή του», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Είχε μαχαιρώσει παλαιότερα τη γυναίκα του

Από το 2017, παρακολουθείτο για ψυχιατρικές διαταραχές και κατάθλιψη. Στην οικία του βρέθηκαν συνταγές για ηρεμιστικά.

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του 33χρονου άνδρα και της 35χρονης γυναίκας που έγιναν ζευγάρι πριν από 14 χρόνια και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2023. Το ποινικό μητρώο του δράστη «στερείται από οποιουδήποτε προηγουμένου», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Τον Νοέμβριο του 2019, ο πατέρας είχε μαχαιρώσει τη σύζυγό του στην ωμοπλάτη, ενώ εκείνη διένυε τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Το θύμα, γεννηθείσα στην Αϊτή, είχε αρνηθεί να καταθέσει μήνυση, και είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε τη βοήθεια από μια οργάνωση παροχής βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Μια έρευνα είχε ξεκινήσει και ο σύζυγος είχε τεθεί υπό κράτηση προτού νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο. Ο ίδιος υποστήριζε πως δεν ήθελε να κάνει κακό στη σύντροφό του που αγαπούσε: «Το μαχαίρι έφυγε από μόνο του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, όπως είπε ο εισαγγελέας.

Η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο λόγω ψυχιατρικής αναπηρίας, διευκρίνισε ο Μπλαντιέ.

Η μητέρα της οικογένειας ήταν «ένας πολύ καλός άνθρωπος, γνωστή σε όλους, πολύ πρόσχαρη. Ζούσε για την οικογένειά της. Ο άνδρας δεν εργαζόταν, εκείνη ζούσε την οικογένειά της», είπε σε δημοσιογράφους η Ναντίν Κουλιμπαλί, η φίλη και γειτόνισσα, η οποία ειδοποίησε τις αρχές.

Κατά μέσο όρο, μια γυναικοκτονία λαμβάνει χώρα κάθε τρεις ημέρες στη Γαλλία: 118 γυναίκες δολοφονήθηκαν τον περασμένο χρόνο από τον σύντροφό τους ή τον πρώην σύντροφό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.