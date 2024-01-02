Η Hapag-Lloyd θα αποφύγει τη Διώρυγα του Σουέζ τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα

Η γερμανική εταιρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διά θαλάσσης Hapag-Lloyd θα συνεχίσει να εκτρέπει τα πλοία της από τη Διώρυγα του Σουέζ και γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας για λόγους ασφαλείας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της εταιρίας.

"Παρακολουθούμε την κατάσταση προσεκτικά μέρα τη μέρα, αλλά θα συνεχίσουμε να αναδρομολογούμε τα πλοία μας μέχρι τις 9 Ιανουαρίου", δήλωσε εκπρόσωπος της πέμπτης μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρίας μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων διά θαλάσσης απαντώντας σε ερώτηση.

Η εταιρία θα αποφασίσει εκείνη την ημέρα αν θα συνεχίσει ή όχι να αναδρομολογεί τα πλοία της, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα αποτελέσματα μιας συνάντησης της επιτροπής κρίσεών της.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Hapag-Lloyd προσπαθεί να αποφύγει την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας αφότου οι μαχητές Χούθι της Υεμένης άρχισαν να θέτουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο.

Ένα από τα πλοία της Hapag-Lloyd δέχθηκε επίθεση κοντά στην Υεμένη στις 15 Δεκεμβρίου.

Οι μεταφορές Ανατολής-Δύσης παίρνουν περισσότερο χρόνο και απαιτούν περισσότερα έξοδα καθώς θα πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής μέσω της εναλλακτικής διαδρομής και οι πάροχοι χρεώνουν επιπρόσθετα τέλη.

Η ομότιμή της Hapag-Lloyd στον τομέα, η Maersk, θα αποφασίσει αργότερα σήμερα αν θα επαναλάβει τον διάπλου πλοίων από τη Διώρυγα του Σουέζ ή αν θα τα ανακατευθύνει, έπειτα από την επίθεση που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε ένα από τα πλοία της στην περιοχή, μετά την οποία σταμάτησε τον διάπλου όλων των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα για 48 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

