Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA), το οποίο αναφέρει πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ.

«Τα θύματα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια», μεταδίδει το WAFA.

Τον απολογισμό των θυμάτων στον καταυλισμό Νουσεϊράτ επιβεβαιώνει ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

Εν τω μεταξύ, το προσκείμενο στη Χαμάς πρακτορείο Shehab μεταδίδει εικόνες από νυχτερινούς βομβαρδισμούς που αναφέρει ότι έπληξαν τοποθεσία κοντά στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας το πρωί της Παρασκευής. Έκτοτε, τουλάχιστον 193 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 650 τραυματίστηκαν, ανέφερε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, συμπληρώνοντας πως περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

