Πακιστάν: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 26 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο, χθες Σάββατο, στην περιφέρεια Γκίλγκιτ-Μπαλτιστάν του βόρειου Πακιστάν.

Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου στην περιοχή Ντιαμίρ. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να συγκρουστεί με φορτηγό και να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσά τους δύο αδειούχοι στρατιώτες που επέβαιναν στο λεωφορείο και ο οδηγός του φορτηγού.

Το λεωφορείο είχε προορισμό την πόλη Ραβαλπίντι, η οποία βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες που διακόμισαν τους τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι εκ των 26 τραυματιών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

