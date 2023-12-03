Ιράν: Τραγικός επίλογος σε απαγωγή ανηλίκων στην πόλη Σιράζ

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός της απαγωγής δύο ανηλίκων και της συμπλοκής που ακολούθησε μεταξύ των δραστών και των αστυνομικών που τους κατεδίωξαν στην επαρχία Φαρς του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες Σάββατο στην πόλη Σιράζ, όταν τρεις ένοπλοι απήγαγαν δύο ανηλίκους – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Ροχάμ Χαμπίμπι.

Ένας εκ των δραστών έπεσε νεκρός και άλλος ένας συνελήφθη, ενώ ο τρίτος αναζητείται από τις αρχές.

Ο Χαμπίμπι ανακοίνωσε ότι το κορίτσι απελευθερώθηκε και φέρει ελαφρά τραύματα στο κεφάλι, αλλά το αγόρι βρέθηκε νεκρό. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στη διάρκεια της συμπλοκής, συμπλήρωσε.

