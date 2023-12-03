Φιλιππίνες: Βομβιστική επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο – Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που εκδηλώθηκε σήμερα στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο, στην πόλη Μαράουι των Φιλιππίνων.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε γύρω στις 07:30 (τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδος) το γυμναστήριο όπου είχαν συγκεντρωθεί καθολικοί φοιτητές και εκπαιδευτικοί για την κυριακάτικη λειτουργία, μετέδωσαν το δίκτυο GMA και ο ραδιοφωνικός σταθμός DZBB.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λάνα ντελ Σουρ, ο Μαμιντάλ Αντιόνγκ ο νεότερος, καταδίκασε τη «βομβιστική επίθεση» στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο «κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας». Απευθυνόμενος «στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την παράλογη πράξη βίας και τρομοκρατίας», ο κυβερνήτης απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και δεσμεύτηκε πως θα φροντίσει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του πανεπιστημίου στο Facebook, εκφράζεται «βαθύτατη θλίψη και αποτροπιασμός για την πράξη βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής συγκέντρωσης» και ανακοινώνεται ότι αναστέλλονται τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας.

Ο αστυνομικός διευθυντής Άλαν Νομπλέζα είπε σε δημοσιογράφους πως οι υποψίες στρέφονται σε τζιχαντιστές που έχουν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και το 2017 πολιορκούσαν επί πέντε μήνες την πόλη Μαράουι.

Χθες Σάββατο, ο στρατός των Φιλιππίνων είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε 11 τζιχαντιστές – μεταξύ των οποίων στελέχη της οργάνωσης Ντάουλα Ισλαμίγια που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος – σε επιχείρηση που διεξήγαγε την προηγούμενη ημέρα στην επαρχία Μαγκουιντανάο ντελ Σουρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.