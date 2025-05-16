Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 120 νεκρούς χθες Πέμπτη στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ΜΚΟ υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως ετοιμάζεται να διανείμει βοήθεια ως το τέλος του μήνα.

Israel has dropped almost 80,000 tons of explosives - this means that Israel has dropped ~36 kilograms of explosives on Gaza for every man, woman, and child.



This is what genocide looks like. pic.twitter.com/bRTnvHISei May 15, 2025

Ταυτόχρονα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε περιοδεία στον Κόλπο, επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον θέλει οι ΗΠΑ να «πάρουν» τη Γάζα και να τη μετατρέψουν σε «ζώνη ελευθερίας», μοιάζοντας να εξελίσσει το προηγούμενο σχέδιό του, που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, να γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφού αδειάσει από τους κατοίκους της.

Η Λωρίδα της Γάζας «αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού εδάφους. Δεν είναι ακίνητο προς πώληση», αντέταξε μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ.

Οι βομβαρδισμοί οι οποίοι στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 120 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, είχαν στόχο περιοχές κυρίως στον βορρά και στον νότο του μικρού θυλάκου, ο οποίος έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 19 μήνες ευρείας κλίμακας ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς, κάθε μέρα έχουμε τραυματίες. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα έρθει η σειρά μας», είπε ο Αμίρ Σαλέχα, κάτοικος του βορρά.

BREAKING: Israel targeting children in Gaza right now! pic.twitter.com/VlDQlcRhgy — Khalissee (@Kahlissee) May 15, 2025

Στη Χαν Γιούνις, στον νότο, η Μαριάμ Ασούρ, με δάκρυα να τρέχουν, χάιδευε το σάβανο που περιείχε το άψυχο σώμα της αδελφής της, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο Νάσερ μαζί με άλλα θύματα. Η νεαρή ήταν εθελόντρια σε πρόγραμμα υπηρεσίας του ΟΗΕ αφιερωμένο στα παιδιά, είπε.

«Το Ισραήλ (...) δεν σκοτώνει απλώς κόσμο. Σκοτώνει ό,τι απομένει από την ανθρωπότητα», εξεγέρθηκε χθες μέσω X η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Αποκρούοντας τις επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο για τον τρόπο που διεξάγει αυτόν τον πόλεμο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε τη Δευτέρα πως ο στρατός του θα μπει «με όλη του τη δύναμη» στη Λωρίδα της Γάζας για να «ολοκληρώσει την επιχείρηση» και να «καταστρέψει» τη Χαμάς, αφού είχε ήδη αναγγείλει την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας.

The Israeli army drops smoke bombs on a residential area in Beit Lahia, a city in the northern Gaza Strip ⤵️ pic.twitter.com/eAUy0T1dzh — Anadolu English (@anadoluagency) May 15, 2025

Τερματίζοντας κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, το Ισραήλ ξανάρχισε την επίθεσή του στον θύλακο τη 18η Μαρτίου, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να διακηρύσσει δημόσια πως σκοπός της είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν εκεί από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς μετέβησαν αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, μια από τις χώρες που μεσολαβούν, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσά τους.

Αλλά το παλαιστινιακό κίνημα κατηγόρησε χθες το Ισραήλ πως «υπονομεύει» τις μεσολαβητικές προσπάθειες με «εσκεμμένη στρατιωτική κλιμάκωση».

«Η ελάχιστη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκό και εποικοδομητικό προκειμένου να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις είναι να υποχρεωθεί» το Ισραήλ «να ανοίξει τα σημεία διέλευσης και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», είπε αργότερα ο Μπασέμ Ναΐμ.

Από τη 2η Μαρτίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απαγόρευσαν την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο, απόλυτα απαραίτητης για τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του, που ήδη απειλούνταν με «μαζικό λιμό», κατά πολλές ΜΚΟ.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγόρησε χθες το Ισραήλ πως χρησιμοποιεί τον αποκλεισμό αυτόν ως «εργαλείο εξόντωσης».

Ο ΟΗΕ εξάλλου ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στη διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από το Ανθρωπιστικό Ταμείο για τη Γάζα (GHF). Η οργάνωση αυτή, με υποστήριξη της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε νωρίτερα πως εννοεί να αρχίσει να διανέμει βοήθεια στον θύλακο ως τα τέλη του μήνα.

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο διανομής βοήθειας δεν είναι σύμφωνο με τις βασικές αρχές μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας», εξήγησε ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του διεθνούς οργανισμού.

Μπροστά στις επικρίσεις, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ανοικτός σε «εναλλακτικές» προτάσεις, εκφράζοντας την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στην παλαιστινιακή περιοχή.

Israeli warplanes bomb Tal Al-Zaatar neighborhood in Jabalia refugee camp, northern Gaza, causing fear and panic among residents. pic.twitter.com/eaV2vy2ubJ — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2025

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας η βία έχει παράλληλα εκραγεί στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ διεμήνυσε χθες πως θα χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να βρει τους δράστες θανατηφόρας επίθεσης κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μπρουχίν τη νύχτα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της έγκυος ισραηλινή έποικη.

Μέσω WhatsApp, ισραηλινοί έποικοι στη Δυτική Όχθη απαιτούσαν εκδίκηση μετά την επίθεση ενόπλου ή ενόπλων εναντίον του αυτοκινήτου που οδηγούσε η τριαντάρα.

Στη βόρεια Δυτική Όχθη, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιχείρηση, σύμφωνα με τον δήμαρχο και τον στρατό, που υποστήριξε πως επρόκειτο για «τρομοκράτες».

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 57 στα χέρια παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 53.010 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

