Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης για τον πόλεμο στην Ουκρανία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι περιμένει τους Ουκρανούς εκπροσώπους να εμφανιστούν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, για την έναρξη των συνομιλιών.

«Είμαστε έτοιμοι για δουλειά» είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Μεντίνσκι πρόσθεσε ότι νωρίτερα η ρωσική αντιπροσωπεία είχε «παραγωγικές» συζητήσεις με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

