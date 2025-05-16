Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού διερευνά τη δολοφονία της νεαρής influencer, η οποία δολοφονήθηκε, την ώρα που έκανε livestreaming στο TikTok, από το ινστιτούτο αισθητικής της στην πολιτεία Χαλίσκο, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ.

Εισαγγελικοί λειτουργοί συνέχιζαν χθες την έρευνα κοντά στο κατάστημά της, που παραμένει σφραγισμένο από τις αρχές, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, δυο ημέρες μετά το έγκλημα που τροφοδοτεί έντονη σεναριολογία στη χώρα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο θάνατος της 23χρονης Βαλέρια Μάρκες διερευνάται ως πιθανή γυναικοκτονία, δηλαδή δολοφονία για λόγους φύλου.

Η εισαγγελία σημείωσε χθες πως δεν έχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει κάποια σχέση με πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ανήκει στο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) — σενάριο που πρόβαλαν μεξικανικά ΜΜΕ.

Η θρασύτατη δολοφονία έχει προκαλέσει σοκ σε μια χώρα που αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών.

«Διεξάγεται έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες και το κίνητρο της δολοφονίας», δήλωσε η Σάινμπαουμ στην τακτική πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η Μάρκες δολοφονήθηκε την Τρίτη από έναν ένοπλο άνδρα που μπήκε ξαφνικά και την πυροβόλησε, δήλωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Χαλίσκο, αλλά δεν κατονόμασε κανέναν ύποπτο, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το βίντεο της δολοφονίας έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις.

«Είσαι η Βαλέρια;» τη ρωτά με τόνο που ακούγεται χαρωπός και φιλικός, άνδρας εκτός πλάνου. «Ναι», απαντά η νεαρή, που κοιτά τον συνομιλητή της μοιάζοντας ολοένα πιο νευρική. Κόβει τον ήχο. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα καταρρέει, χτυπημένη από σφαίρες — τρεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Κατόπιν, ανδρικό χέρι διακόπτει τη μετάδοση.

Οι διασώστες που επισκέφθηκαν το σημείο επιβεβαίωσαν ότι η Μάρκες κατέληξε από τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι και το στήθος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο El Financiero.

Προηγουμένως, το θύμα, που φοράει μπλουζάκι φούξια, παρέλαβε δώρο, ροζ χνουδωτό γουρουνάκι.

Συνομιλώντας με κατά τα φαινόμενα συνεργάτιδά της, επίσης εκτός πλάνου, η νεαρή φαίνεται μάλλον να εκπλήσσεται που κάποιος μεταφορέας θέλει να της παραδώσει προσωπικά το δώρο ενώ γυρίζει το βίντεό της.

«Θέλουν να με απαγάγουν, ή τι;» διερωτάται, με ύφος μεταξύ ειρωνείας και ανησυχίας, προσθέτοντας «μπορεί να έρχονται να με σκοτώσουν».

Κάποια μεξικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν προχθές Τετάρτη την υπόθεση ότι ο ηθικός αυτουργός του φόνου είναι άνδρας τον οποίο παρουσίασαν ως πρώην σύντροφο της νεαρής — και στέλεχος του ΚΝΓΧ.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι κατηγόρησαν για συνέργεια τη νεαρή συνεργάτιδα, η οποία λέει στο βίντεο στην influencer να μη φύγει από το ινστιτούτο καλλονής.

Σχολιάζοντας τις «δημοσιογραφικές εκδοχές που αναφέρονται σε φερόμενους υπεύθυνους για τον θάνατο γυναίκας στη Σαπόπαν, η εισαγγελία της πολιτείας (Χαλίσκο) διευκρινίζει πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στον φάκελο της έρευνας σε εξέλιξη κανένα στοιχείο εναντίον κάποιου προσώπου συγκεκριμένα», τόνισε πάντως σε ανακοίνωσή της η πηγή αυτή.

Χθες γείτονες είπαν σε ανταποκριτή του AFP πως δεν έχουν καμιά ένδειξη που να τεκμηριώνει τα δημοσιεύματα του Τύπου. «Ερχόταν πάντα μόνη», είπε σερβιτόρος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Δεν είχαμε ακούσει τίποτα», πρόσθεσε υπάλληλος κοντινού καταστήματος.

Η Βαλέρια Μάρκες, η οποία είχε σχεδόν 200.000 ακολούθους στο Instagram και το TikTok, δεν είχε καταγγείλει ποτέ πως είχε δεχτεί οποιαδήποτε απειλή, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαπόπαν, τον Χουάν Χοσέ Φραγκέι.

Εικονιζόμενη μέσα σε αυτοκίνητα, σε θαλαμηγούς, σε ιδιωτικό αεροσκάφος, η νεαρή influencer με ξανθιά κόμη αναρτούσε βίντεο και φωτογραφίες στο TikTok και στο Instagram. Τον Αύγουστο, άνοιξε το ινστιτούτο ομορφιάς Blossom σε εμπορικό κέντρο στη Σαπόπαν, ευκατάστατη κοινότητα που όμως πλήττεται από τη βία, σε μικρή απόσταση από τη Γουαδαλαχάρα.

Η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού, το οποίο στελεχώνεται από ανώτερους υπουργούς, εργάζεται για την επίλυση της υπόθεσης δολοφονίας με τους εισαγγελείς.

Αρκετοί άλλοι ίνφλουενσερ έχουν επίσης δολοφονηθεί στο Μεξικό, σε υποθέσεις που γενικά θεωρείται πως συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα.

Ένας από αυτούς, γνωστός ως «el Pirata de Culiacan», είχε «απειλήσει» τον επικεφαλής του ΚΝΓΧ, σύμφωνα με τον Μαουρίσιο Καμπρέρα, ειδικό στα νέα μέσα.

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Σαουσέδο, ειδικό σε ζητήματα ασφαλείας, κάποιοι influencer έχουν μετατραπεί σε «γρανάζια των δομών του οργανωμένου εγκλήματος».

Το ΚΝΓΧ, που επιδίδεται κατά κύριο λόγο σε διακίνηση ναρκωτικών, είναι ανάμεσα στις οκτώ συμμορίες της Λατινικής Αμερικής –έξι μεξικανικές– που εγγράφτηκαν φέτος στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2024, σχεδόν 3.430 γυναίκες βρήκαν βίαιο θάνατο στο Μεξικό, σύμφωνα με έγγραφο του μεξικανικού κοινοβουλίου. Στη χώρα καταγράφονται κατά μέσον όρο 30.000 δολοφονίες σε ετήσια βάση.

Από αυτούς τους φόνους, 829 χαρακτηρίστηκαν φερόμενες γυναικοκτονίες και 2.598 απλές ανθρωποκτονίες, κατά το ίδιο έγγραφο. Όμως φεμινίστριες αμφισβητούν τον διαχωρισμό αυτό και μιλούν για δέκα δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών κάθε μέρα στη χώρα.

Το Μεξικό κατατάσσεται μαζί με την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βολιβία στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γυναικοκτονιών (4η χώρα) στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, με 1,3 τέτοιους θανάτους για κάθε 100.000 γυναίκες το 2023.

Η Χαλίσκο κατατάσσεται έκτη ανάμεσα στις 32 πολιτείες του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της Πόλης του Μεξικού, σε ανθρωποκτονίες, με 909 καταγεγραμμένες περιπτώσεις από την έναρξη της θητείας της Σάινμπαουμ τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων TResearch.

Πηγή: skai.gr

