Η Λιβύη θα αναγνωρίζει στο εξής τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφός της μετά το 2011, ανέφερε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν, ζητώντας αμέσως τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της δικαστικής αστυνομίας.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας που εδρεύει στην Τρίπολη διαβίβασε στο ΔΠΔ μια επίσημη διακήρυξη με την οποία αποδέχεται τη δικαιοδοσία του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το 2011 και μέχρι τα τέλη του 2027.

«Χαιρετίζω το θάρρος, την ηγεσία και την απόφαση των λιβυκών αρχών» ανέφερε ο Χαν.

Η Λιβύη δεν είναι μέλος του Καταστατικού της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ. Αλλά το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε προσφύγει στο ΔΠΔ για την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα αυτή αφού ξεκίνησαν, τον Φεβρουάριο του 2011, οι άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που κατεστάλησαν βίαια, κατά του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι. Το τελευταίο διάστημα, έχει βελτιωθεί η συνεργασία του Δικαστηρίου με την Τρίπολη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Καρίμ Χαν ζήτησε από τον γενικό εισαγγελέα της Λιβύης Αλ Σεντίκ Αλ Σουρ να συλληφθεί και να του παραδοθεί ο Οσάμα Αλμάσρι Νατζίμ, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Ο Νατζίμ ήταν υπεύθυνος για τη φυλακή Μιτίγκα της Τρίπολης και διώκεται για ανθρωποκτονίες, βιασμούς και βασανιστήρια σε βάρος κρατουμένων, μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2015, λόγω της θρησκείας τους ή επειδή ήταν ύποπτοι για «ανήθικη συμπεριφορά» ή επειδή στήριζαν ένοπλες οργανώσεις. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Δικαστικής Ασφάλειας, την οποία κατήργησε η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ ΝτμπεΪμπά.

«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη», σχολίασε ο Καρίμ Χαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.