Νετανιάχου: Θα βρούμε τους δολοφόνους της Ισραηλινής εγκύου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε απόψε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα βρουν τους υπεύθυνους για τα πυρά από τα οποία σκοτώθηκε μια Ισραηλινή έγκυος τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη στη Δυτική Όχθη.

«Θα πιάσουμε τους δολοφόνους, όπως το κάνουμε πάντα, θα δώσουμε μάχη και θα τους νικήσουμε», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Σύμφωνα με τον στρατό, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 37χρονη Τζεέλα Γκεζ δέχτηκε πυρά ενώ βρισκόταν κοντά στον εβραϊκό οικισμό του Μπρούσιν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο Μπεϊλινσον όπου μεταφέρθηκε. Οι γιατροί την υπέβαλαν σε καισαρική για να σώσουν το μωρό της, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική σε «σοβαρή αλλά σταθερή» κατάσταση, ανέφερε το παιδιατρικό νοσοκομείο Σνάιντερ.

Ο σύζυγος της Γκεζ βρισκόταν επίσης στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Το Ισραήλ «θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο» για να βρει τους δράστες της επίθεσης, είπε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίτερα απόψε στο μεγαλύτερο κοιμητήριο της Ιερουσαλήμ για την κηδεία της Γκεζ. «Είμαι πολύ υπερήφανος για σένα, έχεις χρυσή καρδιά, σ’ αγαπώ. Μεγάλωσες τρία αξιολάτρευτα παιδιά, με αγάπη, αφοσίωση και ζεστασιά. Και να που δεν καταφέραμε να έχουμε μαζί άλλο ένα μωρό», είπε στον επικήδειο ο σύζυγός της, ο Χανανέλ Γκεζ.

Πηγή: skai.gr

