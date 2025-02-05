Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Κρίσιμη για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και την επόμενη μέρα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών τόσο στη Γάζα και στον Λίβανο, όσο και στη Συρία, ήταν η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έγινε ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καταδεικνύει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ. Η συνάντηση ήρθε σε μια κομβική στιγμή για τους δύο ηγέτες και τη Μέση Ανατολή.

Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε το μέλλον της Μέσης Ανατολής, καθώς και τη δεύτερη φάση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον



Αφήνοντας πίσω τις εντάσεις του παρελθόντος, ο Τραμπ είπε ότι η σχέση του με τον Νετανιάχου ήταν «κυρίως ανοδική»

Ο Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας ότι είχε «φανταστικές συνομιλίες» με τον Νετανιάχου και ότι η συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα είναι σύντομα «πιο δυνατή από ποτέ».

«Είχαμε μεγάλες νίκες μαζί πριν από τέσσερα χρόνια, όχι τόσες πολλές νίκες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, στην πρώτη μου θητεία, ο Πρωθυπουργός [Νετανιάχου] και εγώ σφυρηλατήσαμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία που έφερε ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όπως δεν είχε δει εδώ και δεκαετίες».

Ερωτηθείς να χαρακτηρίσει τη σχέση του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από έναν δημοσιογράφο που σημείωσε ότι είχε «σκαμπανεβάσματα», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι είναι ως επί το πλείστον ανοδική».

Οι δύο ηγέτες φάνηκαν να τα πηγαίνουν πολύ καλά στην πρώτη τους θητεία, αλλά ο Τραμπ αποκάλυψε στη συνέχεια ότι δεν πίστευε ότι ο Νετανιάχου ήταν σοβαρός για τη σύναψη ειρήνης με τους Παλαιστίνιους.

Η διαφορά στη μεταχείριση που έλαβε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είναι «απίστευτη», είπε ανώτερο στέλεχος του περιβάλλοντος του Νετανιάχου καθώς βγήκε από τη συνάντηση των δύο ηγετών. Οι ανώτεροι βοηθοί του Τραμπ και του Νετανιάχου έχουν πάρει τις θέσεις τους πριν από τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ μπορεί να μην υποστηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή που κυβερνά τη Γάζα μετά τον πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να μην υποστηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή που κυβερνά τη Γάζα μετά τον πόλεμο, κάτι που θα ήταν ένα διάλειμμα από την προηγούμενη κυβέρνηση και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ερωτηθείς νωρίτερα στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εάν η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει τη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πέρασε αρκετά δύσκολα, δεν νομίζετε;»

«Πέρασε πολύ άσχημα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει επί του παρόντος περιορισμένη κυριαρχία στη Δυτική Όχθη και επιδιώκει να επιστρέψει στη Γάζα, από την οποία η Χαμάς την έδιωξε το 2007.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη διαχείριση της μεταπολεμικής Γάζας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλούν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γάζα και θα την «ισοπεδώσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη δεινή θέση των Παλαιστινίων στη Γάζα, και επανέλαβε ορισμένες από τις προηγούμενες δηλώσεις του, ότι θέλει να τους μετεγκαταστήσει μόνιμα.

Είπε ότι η Γάζα «ήταν σύμβολο θανάτου και καταστροφής για τόσες δεκαετίες» και δεν πρέπει να περάσει από μια διαδικασία κατοχής από ανθρώπους «που έζησαν μια άθλια ζωή εκεί».

«Αντίθετα, θα πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες ενδιαφέροντος με ανθρωπιστική καρδιά, και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που θέλουν να το κάνουν και να οικοδομήσουν σε διάφορους τομείς. Χώρες που θα καταληφθούν τελικά από τα 1,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα, δίνοντας τέλος στον θάνατο και την καταστροφή και την κακή τύχη».

Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ «θα καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «θα κάνουν δουλειά εκεί». «Θα ισοπεδώσουμε τη Γάζα και θα ξεφορτωθούμε τα κατεστραμμένα κτίρια».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «οικονομική ανάπτυξη που θα παρέχει απεριόριστο αριθμό θέσεων εργασίας και στέγασης για τους ανθρώπους της περιοχής», χωρίς να κάνει σαφές το ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι.

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκινώντας μίλησε με επαινετικά λόγια για τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Με τιμά που με προσκάλεσες να γίνω ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη θητεία σου», είπε «Αυτό είναι απόδειξη της φιλίας και της υποστήριξής σου προς το εβραϊκό κράτος και τον εβραϊκό λαό».

«Το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναπώ. Είσαι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο.», συνέχισε. «Γι' αυτό ο λαός του Ισραήλ έχει τόσο τεράστιο σεβασμό για σένα από την πρώτη θητεία σου».

Ο Νετανιάχου απαρίθμησε ορισμένα πράγματα που έχει κάνει ο Τραμπ για να κερδίσει τον σεβασμό του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της κυριαρχίας του στα Υψίπεδα του Γκολάν και της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Είμαστε αποφασισμένοι να αναστρέψουμε την επιθετικότητα του Ιράν»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι τόσο αυτός όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν τις ίδιες σκέψεις για το Ιράν.

«Είναι το ίδιο Ιράν που προσπάθησε να μας σκοτώσει και τους δύο», είπε ο Ισραηλινός ηγέτης. «Προσπάθησαν να σε σκοτώσουν, κύριε Πρόεδρε, προσπάθησαν κι εμένα μέσω πληρεξούσιου να με σκοτώσουν».

«Είμαστε και οι δύο δεσμευμένοι να αναστρέψουμε την επιθετικότητα του Ιράν στην περιοχή και να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Τραμπ: Σε όλους όσους μίλησα αρέσει η ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα κατέχουν τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα προηγούμενα σχόλιά του, που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας.

«Βλέπω μια μακροπρόθεσμη ιδιοκτησιακή θέση που θα φέρει σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή της Μέσης Ανατολής», είπε.

«Αυτή δεν ήταν μια απόφαση που πάρθηκε επιπόλαια». «Σε όλους όσους μίλησα αρέσει η ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών να κατέχουν αυτό το κομμάτι γης, να αναπτύξουν την περιοχή και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Και συνέχισε: «Το έχω μελετήσει. Το έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά για πολλούς μήνες και το έχω δει από κάθε διαφορετική οπτική γωνία.»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ανατολικό δωμάτιο του Λευκού Οίκου, Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

Τραμπ: Θα ήθελα πολύ να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι θέλει το Ιράν να είναι «ειρηνικό και επιτυχημένο» και ότι «θα ήθελε πολύ» να κάνει μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Είπε ότι «μισούσε» τη δράση κατά της χώρας την τελευταία φορά που ήταν στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Ουσιαστικά ήταν κατεστραμμένοι και δεν είχαν χρήματα για τη Χεζμπολάχ, δεν είχαν χρήματα για τη Χαμάς. Δεν είχαν χρήματα για καμία μορφή τρόμου.»

Αλλά πρόσθεσε: «Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να κάνω μια μεγάλη συμφωνία, μια συμφωνία που οι Ιρανοί να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Είπε ότι είχε «πολλούς φίλους από το Ιράν και πολλούς φίλους Αμερικανούς από το Ιράν, και είναι πολύ περήφανοι για το Ιράν». Και συνέχισε: «Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να μην καταλήξουμε σε μια πολύ καταστροφική κατάσταση. Θέλω πολύ να δω ειρήνη».

Πρόσθεσε ωστόσο: «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αν μπορούν να μας πείσουν ότι δεν θα το κάνουν, και ελπίζω να το καταφέρουν, είναι πολύ εύκολο να γίνει».

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να επισκεφθεί το Ισραήλ, τη Γάζα και τη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θα επισκεφθεί το Ισραήλ, τη Γάζα και τη Σαουδική Αραβία.

Σημείωσε ότι υπήρξε πολλή «κακή ηγεσία στη Μέση Ανατολή» που επέτρεψε να ξεδιπλωθεί το τελευταίο έτος αναταραχής, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρθηκε.

Ο Τραμπ κατέκρινε την πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ενώ καυχήθηκε για τις «νίκες» που πέτυχαν μαζί ΗΠΑ και Ισραήλ κατά την πρώτη του θητεία.

Σημείωσε ότι «τερμάτισε το de facto εμπάργκο όπλων της τελευταίας κυβέρνησης» κατά του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επανειλημμένα αρνηθεί αυτή την κατηγορία, λέγοντας ότι απέκρυψε μόνο ένα φορτίο βομβών 2.000 λιβρών.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ και να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Είπε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους σήμερα συζήτησαν την κοινή τους προσπάθεια να «διασφαλίσουν την εξάλειψη της Χαμάς» και επέμεινε ότι το σχέδιό του για τη Γάζα είναι για τη βελτίωση «όλων στη Μέση Ανατολή».

Ντόναλντ Τραμπ

Νετανιάχου: Ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας

Απαντώντας σε ερωτήσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι πιστεύει ότι «η ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά θα συμβεί».

Αν ο Τραμπ είχε περάσει ακόμη ένα εξάμηνο της πρώτης του θητείας, θα είχε ήδη συμβεί, είπε ο πρωθυπουργός.

«Είμαι αφοσιωμένος στο να το πετύχω. Και ξέρω ότι ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να το πετύχει. Και νομίζω ότι η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφέρεται να το επιτύχει».

«Θα δώσουμε μια καλή ευκαιρία και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε.

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να διερευνήσει τι πήγε στραβά γύρω από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 «την κατάλληλη στιγμή».

Σημείωσε ότι το κατάλληλο όργανο για διερεύνηση είναι «μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία του λαού» — αρνούμενος, όπως πάντα μέχρι σήμερα, να εγκρίνει μια κρατική εξεταστική επιτροπή.

Το Ισραήλ «πρέπει να μάθει τι ακριβώς συνέβη», λέει. «Επιμένω σε αυτό». Και τα ευρήματα, λέει, «θα εκπλήξουν πολλούς ανθρώπους».

Νετανιάχου: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ρωτήθηκε εάν βλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάληψη της Γάζας από τις ΗΠΑ ως «τρόπο επέκτασης των ορίων του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «ένας από τους πολεμικούς του στόχους είναι να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

Αλλά «ο Πρόεδρος Τραμπ το πηγαίνει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο», ε'ιπε «Βλέπει ένα διαφορετικό μέλλον για αυτό το κομμάτι γης που ήταν το επίκεντρο τόσο πολλής τρομοκρατίας, τόσων πολλών επιθέσεων εναντίον μας… Έχει διαφορετική ιδέα».

«Νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε προσοχή σε αυτό», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Μιλάμε για αυτό. Το εξερευνά με τους ανθρώπους του, με το επιτελείο του. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία και αξίζει τον κόπο να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος»..

Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας «προσωρινής κατάπαυσης του πυρός», ένας ηγέτης της Χαμάς είπε ότι η τρομοκρατική ομάδα σκοπεύει «να ξανακάνει ό,τι έκενε την 7η Οκτωβρίου, και ακόμη περισσότερα».

Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εάν η «τοξική, δολοφονική» Χαμάς παραμείνει όρθια, όπως θα μπορούσε να επικρατήσει ειρήνη στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εάν το ναζιστικό καθεστώς και ο στρατός έμειναν όρθια. «Θέλεις ένα διαφορετικό μέλλον; Πρέπει να χτυπήσεις τους ανθρώπους που θέλουν να σε καταστρέψουν και να καταστρέψουν την ειρήνη. Αυτό θα κάνουμε», είπε.

Αυτό, με τη σειρά του, «θα οδηγήσει στην ειρήνη με τη Σαουδική Αραβία και με άλλους».

Για το Ιράν

Για το Ιράν, υποστήριξε τη δήλωση του Τραμπ ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα: «Συμφωνούμε πλήρως σε αυτό. Εάν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με μια εκστρατεία μέγιστης πίεσης, ας είναι έτσι».

Το πιο σημαντικό πράγμα «είναι να εστιάσουμε στον στόχο, τον οποίο μόλις έβαλε ο πρόεδρος».

Ο Τραμπ πήρε τον λόγο σε αυτό το σημείο, λέγοντας για τον Νετανιάχου: «Δεν θέλει να κάνει αυτό που κάποιοι πιστεύουν ότι θα συμβεί αυτόματα, επειδή [το ιρανικό καθεστώς] είναι πολύ δύσκολοι άνθρωποι να αντιμετωπιστούν, όπως γνωρίζετε. Αν μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα χωρίς πόλεμο, χωρίς όλα τα πράγματα που έχετε δει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα».

Ερωτηθείς εάν θα υποστήριζε μια ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, ο Τραμπ απαντά: «Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

Πηγή: skai.gr

