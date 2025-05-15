Ώρα με την ώρα ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τα μεταμεσονύχτια και πρωινά πλήγμα του Ισραήλ στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αλλά και σε περιοχές βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα, όπως στην Τζαμπάλια.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε σήμερα, σε νεότερο απολογισμό, ότι 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς (ενώ νωρίς το πρωί γινόταν λόγος για 28 νεκρούς).

Ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας αυξήθηκε σε 103 νεκρούς από τα ξημερώματα, δήλωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, «αφότου το Ισραήλ έθεσε ως στόχο πολλές κατοικίες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας»

Στους νεκρούς περιλαμβάνεται ο δημοσιογράφος Χασάν Σαμούρ, που εργάστηκε για τον διαχειριζόμενο από τη Χαμάς ραδιοφωνικό σταθμό Aqsa, μαζί με 11 μέλη της οικογένειάς του, όταν χτυπήθηκε το σπίτι τους, δήλωσαν διασώστες σύμφωνα με το Reuters.

Οι περισσότεροι άμαχοι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, καθώς βομβαρδίστηκαν τα σπίτια τους.

At least 57 Palestinians, most of them children, were killed overnight and into Thursday in a barrage of Israeli strikes on residential areas in the southern Gaza city of Khan Younis.https://t.co/8XR6PSxQNR — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2025

Οι τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ έγιναν την ημέρα που οι Παλαιστίνιοι τιμούν την «Νάκμπα», («καταστροφή» στα αραβικά), όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τις πόλεις και τα χωριά τους κατά τον πόλεμο του 1948 στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε στη γέννηση του κράτους του Ισραήλ.

Με τους περισσότερους από τα 2,3 εκατ. κατοίκους της Γάζας να είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι, κάποιοι δηλώνουν ότι τα δεινά είναι τώρα μεγαλύτερα σε σχέση με την εποχή της Νάκμπα.

«Αυτό που ζούμε τώρα είναι ακόμα χειρότερο από τη Νάκμπα του 1948», δήλωσε ο Άχμεντ Χαμάντ, Παλαιστίνιος από την Πόλη της Γάζας που έχει εκτοπιστεί πολλές φορές.

«Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια μόνιμη κατάσταση βίας και εκτοπισμού. Όπου κι να πάμε, αντιμετωπίζουμε επιθέσεις. Ο θάνατος μας περιβάλλει παντού».

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, που κλιμάκωσε την επίθεσή του στη Γάζα καθώς προσπαθεί να εξαλείψει τη Χαμάς σε αντίποινα για τις αιματηρές επιθέσεις που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στο Ισραήλ το 2023.

Η Χαμάς δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Ισραήλ κάνει «μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαπραγματευθεί υπό την κάλυψη του πυρός» ενώ γίνονται έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη συμμετοχή απεσταλμένων του Τραμπ και μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου στη Ντόχα.

