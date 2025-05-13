Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα εισέλθει «με όλη του την ισχύ» στην Λωρίδα της Γάζας τις προσεχείς ημέρες και δεν βλέπει κανένα σενάριο στο οποίο το Ισραήλ θα σταματήσει τον πόλεμο, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Τις προσεχείς ημέρες, θα εισέλθουμε με όλη μας την ισχύ για να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση και να νικήσουμε την Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου χθες κατά την διάρκεια συνάντησής του με ισραηλινούς εφέδρους. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε τον πόλεμο».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης κατά την ίδια συνάντηση ότι οι υπηρεσίες του ασχολούνται αυτήν την στιγμή με την εξεύρεση χωρών έτοιμων να δεχθούν Παλαιστίνιους που θα εγκαταλείψουν την Λωρίδα της Γάζας.

«Εχουμε εγκαταστήσει επί τόπου διοικητική υπηρεσία που θα τους επιτρέψει να φύγουν,, αλλά το πρόβλημα από την πλευρά μας συμπυκνώνεται σε ένα και μοναδικό πράγμα: χρειαζόμαστε χώρες έτοιμες να τους υποδεχθούν. Επ' αυτού εργαζόμαστε αυτήν την στιγμή», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Αν τους προσφέρουμε την δυνατότητα να φύγουν, σας το λέω, περισσότερο από το 50% θα φύγουν και ακόμη περισσότεροι πιστεύω», είπε ο Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

