Νετανιάχου: Αύριο αντιπροσωπεία στη Ντόχα για διαπραγματεύσεις για τους ομήρους στη Γάζα

Η αντιπροσωπεία θα συζητήσει πρόταση που παρουσίασε ο Αμερικανός απεσταλμένος με στόχο την εξασφάλιση συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων

Μπενιαμίν Νετανιάχου ομιλία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία στην Ντόχα του Κατάρ αύριο, Τρίτη, για διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του, και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα επίσκεψη στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον πρέσβη Μάικ Χάκαμπι στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή για την αποστολή αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις αύριο στην Ντόχα», δήλωσε το γραφείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ από τη Χαμάς.

Η αντιπροσωπεία θα συζητήσει πρόταση που παρουσίασε ο Αμερικανός απεσταλμένος με στόχο την εξασφάλιση συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

