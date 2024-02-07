Τον χορό των κινητοποιήσεων σέρνουν οι αγρότες του ευρωπαϊκού Νότου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το μπλόκο των αγροτών στις Βρυξέλλες συνεχίζεται με μία διαφορά. Αυτή τη στιγμή, η καρδιά των κινητοποιήσεων χτυπά στον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιάζει σαν οι αγρότες του Βορρά να έδωσαν τη σκυτάλη των κινητοποιήσεων στους νότιους της Ένωσης για να συνεχίσουν να πιέζουν έως ότου οι Βρυξέλλες ενδώσουν και σε νέες παραχωρήσεις.

Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία δίνουν τον αγροτικό... ρυθμό με τη Βουλγαρία να ακολουθεί κατά πόδας, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν προηγηθεί οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Πολωνοί, οι Λιθουανοί και οι Ρουμάνοι.

Ήδη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, από το Στρασβούργο - όπου και έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση τρακτέρ περικυκλώνοντας την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - έκανε ένα ακόμη βήμα πίσω και πρότεινε να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου το οποίο αφορά στον περιορισμό χρήσης των φυτοφαρμάκων στον αγροτικό τομέα.

Όπως εξήγησε η εν λόγω πρόταση έχει γίνει πλέον ένα σύμβολο πόλωσης και σημειώνοντας, ότι «χρειάζεται περισσότερος διάλογος και διαφορετική προσέγγιση», είπε πως η Κομισιόν «θα μπορούσε να υποβάλει μία νέα πρόταση πολύ πιο ώριμη».

Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει ως στόχο τη μείωσης χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά 50% μέχρι το 2030 με περιβαλλοντολόγους να επικρίνουν την πρόταση ως ανεπαρκή και τον αγροτικό κόσμο να διαμαρτύρεται ότι θα οδηγήσει πολλούς εκτός εργασίας.

Στην Ιταλία, οι αγρότες που βρίσκονται μία ανάσα από τη Ρώμη, έτοιμοι να κατακλύσουν αύριο, Πέμπτη, την Αιώνια Πόλη, φαίνεται να καλωσορίζουν με σκεπτικισμό τη νέα υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις περιβαλλοντικές κόκκινες γραμμές της.

«Αυτά τα νέα μας κάνουν να αισθανθούμε υπερήφανοι, (...) επειδή αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε», τόνισε Ιταλός αγρότης ο οποίος προσέθεσε ότι «το επόμενο βήμα, προς όφελος των αγροτών είναι η άμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Οι Ιταλοί αγρότες διεκδικούν, μεταξύ άλλων περισσότερο δίκαιες τιμές στα προϊόντα τους, μείωση του φόρου στα αγροτικά καύσιμα, αυστηρότερους ελέγχους στα προϊόντα από χώρες που δεν είναι Κράτη – Μέλη της ΕΕ και μείωση της γραφειοκρατίας.

Την ίδια ώρα, πρεμιέρα στον χορό των κινητοποιήσεων έκαναν και οι Ισπανοί αγρότες, οι οποίοι μπλόκαραν οδικές αρτηρίες στις περιοχές της Μαδρίτης, της Καταλονίας, την Ανδαλουσίας, της Βαλένθια, της Λα Ριόχα, Καστίγια-Λα Μάντσα και της Καστίλλης -Λεόν. Σύνθημά τους: «το τέλος μας θα σημάνει την πείνα σας». Επίσης, μπλόκαραν το λιμάνι της Μάλαγα και την τεράστια αγορά στη Βαγιαδολίδ.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ισπανίας για 270 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια σε 140.000 αγρότες της χώρας ως απάντηση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ξηρασίας και του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία αλλά, όπως φαίνεται οι Ισπανοί αγρότες δεν πείσθηκαν.

Λάδι στη φωτιά των τελευταίων εβδομάδων ρίχνουν όμως και οι αγρότες στη Βουλγαρία – της πιο φτωχής χώρας της ΕΕ - οι οποίοι κλιμακώνουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους μπλοκάροντας με τα τρακτέρ τους δρόμους αλλά και συνοριακά περάσματα.

Η νέα τους αντίδραση αποτελεί την απάντησή τους στην ανεπαρκή, όπως τη χαρακτήρισαν, οικονομική βοήθεια που τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση της χώρας.

Όπως εξηγούν, αυτή δεν φτάνει ούτε για να καλύψουν τη ζημία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε το αυξημένο κόστος παραγωγής, ούτε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και ούτε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη μετρούν πλέον εβδομάδες διαμαρτυριών με το αγροτικό ζήτημα να αναδεικνύεται πλέον σε μείζον θέμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου με τις περικοπές των επιδοτήσεων και τις πράσινες πολιτικές να καίνε τις Βρυξέλλες που μέχρι στιγμής κάνουν μόνο πίσω στην κατάργηση για έναν χρόνο στην υποχρεωτική αγρανάπαυση του 4% της καλλιεργήσιμης γης και στα φυτοφάρμακα. Όμως οι Ευρωπαίοι αγρότες πιέζουν για το πολύ ακριβό κόστος παραγωγής και μέχρι να λάβουν τις απαντήσεις που ζητούν δεν φαίνεται καθόλου πιθανό να κάνουν πίσω.

